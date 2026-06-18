Garamendi sale en apoyo de los jueces contra el Gobierno

Publicado por Wendy Dávila Madrid Creado: Actualizado:

La CEOE eleva más el tono contra el Gobierno y, especialmente, contra la corrupción política y los escándalos judiciales que salpican ahora al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, cargó este miércoles sin ambages contra los ataques que están sufriendo los jueces por parte del Ejecutivo español y salió en su defensa. «Es brutal el ataque que se está haciendo a los jueces. Es peligroso", denunció el líder de los empresarios, que pidió «dejarles trabajar libremente y darles un apoyo explícito porque se están sintiendo atacados", un apoyo que extendió a la guardia civil, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a la prensa libre. En esta misma línea, reiteró su «defensa explícita de la separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial» y pidió «volver al orden institucional».

Las declaraciones de Garamendi se producen el mismo día en el que Zapatero comparecía ante la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso 'Plus Ultra'. El presidente de la patronal no se refirió al caso explícitamente, pero sí lanzó un claro mensaje contra esta situación: «Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles». Y avisó de que España está inmersa en un «panorama desolador» que viene acompañado de «inestabilidad institucional» y «fuera nos están viendo».