Carlos Torres Vila: “La verdadera ventaja competitiva de Europa vendrá de la capacidad de las empresas para incorporar la IA a gran escala”

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Carlos Torres Vila compartió panel con Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; y Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander. El encuentro estuvo moderado por Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB); y Antonio Romero, director general de CECA.

El presidente de BBVA ha señalado que hablar de competitividad bancaria es hablar de competitividad europea, la cual es esencial para la prosperidad y el mantenimiento del modelo social europeo. Carlos Torres Vila ha destacado que la Unión Europea tiene talento, capacidad industrial, un elevado nivel de ahorro, empresas líderes y un sistema financiero sólido, pero le falta inversión. “El mundo va muy rápido y nos jugamos quedarnos rezagados y no poder ser autónomos si no invertimos lo suficiente”, ha afirmado. Según ha explicado, la carrera tecnológica, la transición energética, la seguridad económica y la nueva realidad geopolítica están elevando las necesidades de inversión a niveles sin precedentes y la inversión es el principal motor del crecimiento y de la renta per cápita.

En este contexto, el presidente de BBVA ha afirmado que Europa no tiene un problema de ahorro, sino de canalización de ese ahorro hacia proyectos productivos. “Europa necesita simplificación regulatoria, que permita movilizar más capital hacia actividades productivas y que permita a los bancos ser más competitivos”, ha señalado.

Carlos Torres Vila se ha referido a los obstáculos que impiden la integración bancaria europea. En este sentido, ha afirmado que la experiencia de BBVA en Alemania e Italia demuestra que construir modelos bancarios paneuropeos es posible, pero sigue siendo innecesariamente complejo. BBVA ha desarrollado con éxito operaciones digitales en ambos países: hoy cuenta con más de 900.000 clientes en Italia y supera los 100.000 en Alemania. Sin embargo, ha dicho, la expansión transfronteriza se enfrenta a fricciones que impiden aprovechar plenamente las ventajas de esa escala, porque la regulación es en gran medida común, pero las interpretaciones supervisoras y los requisitos operativos nacionales siguen siendo diferentes. “No podemos desplegar a la misma velocidad y con la misma eficiencia nuestra oferta en cada país porque tenemos, en algunas ocasiones, incluso que adaptarnos a la interpretación de la misma norma en cada caso”, ha dicho. En cambio, la integración financiera permitiría impulsar la competitividad europea. “Lo que falta es confianza en una gestión europea de los riesgos y de los recursos y pasar de una gestión de la estabilidad financiera a nivel nacional a una europea”, ha subrayado.

Carlos Torres Vila ha afirmado que la IA supone una revolución tecnológica más transversal y rápida que otras del pasado. Europa, ha dicho, puede no liderar el desarrollo de los grandes modelos, pero todavía tiene una gran oportunidad en su adopción. La verdadera ventaja competitiva vendrá de la capacidad de las empresas e instituciones europeas para incorporar la IA a gran escala, industrializarla y traducirla en productividad, innovación y crecimiento. “La ventaja la tendrán aquellos que adopten esta tecnología con mayor prontitud. El que primero lo adopte va a ir crecientemente por delante de los demás”, ha explicado. Esto exige inversión y una mayor capacidad para movilizar ahorro hacia proyectos productivos que permitan a Europa estar en la vanguardia en la adopción de esta tecnología, lo que redundará en una mejora de la competitividad.

En este sentido, BBVA parte de una posición de fortaleza y tiene la oportunidad de liderar una nueva etapa en la industria financiera: construir un mejor banco para los clientes en la era de la inteligencia artificial. El grupo tiene cuatro líneas de actuación en el ámbito de la IA: la adopción, con más de 100.000 empleados con acceso a herramientas de IA; la estrategia, con ocho grandes bloques de trabajo que cubren toda la cadena de valor del banco, desde la atención al cliente y las ventas hasta la gestión de riesgos, el desarrollo de software y las operaciones; la industrialización de la creación, el despliegue y la gestión de agentes de IA; y trabajar con lo socios adecuados, como es el caso Google, AWS y, especialmente, OpenAI. Además, BBVA ha creado una nueva área global con el objetivo de impulsar la transformación de la IA en todo el Grupo.