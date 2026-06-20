La compraventa de vivienda cede un 1,8% y acumula cuatro meses de descensos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas en España continúa en caída libre. En el mes de abril, se contrajo un 1,8% con respecto al mismo mes de 2025 hasta quedarse en un total de 53.241 operaciones. Se trata de la cifra más baja desde el pasado mes de agosto, y se vio lastrada especialmente por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual, según datos publicados este viernes el INE. En concreto, se registraron 41.783 compraventas de viviendas de segunda mano, el tipo de inmueble que domina el mercado, la menor cifra en un mes de abril desde 2023. En cambio, las operaciones realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6% hasta las 11.458 operaciones, poniendo fin así a tres meses consecutivos de descensos. En tasa intermensual, la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%). Entre enero y abril , la compraventa de viviendas acumula ya un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas. Pese a los descensos encadenados durante los cuatro primeros meses del año, la compraventa de vivienda se mantiene en niveles históricamente altos, según el portal Pisos.com. «Los datos reflejan una ligera moderación de la actividad respecto al extraordinario dinamismo del año pasado, aunque el mercado residencial sigue moviéndose en niveles históricamente elevados", señala Ferrán Font, director de estudios del portal inmobiliario. El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. Andalucía sigue líder Desde el punto de vista territorial, Andalucía continúa liderando la actividad con más de 10.600 compraventas, seguida de Cataluña, que supera las 8.800 operaciones, y la Comunidad Valenciana, con cerca de 7.900 viviendas transmitidas. En el extremo opuesto vuelve a situarse La Rioja, con apenas 434 compraventas. En diez autonomías se vendieron el pasado mes de abril más viviendas que en el mismo mes de 2025 y en siete se vendieron menos, principalmente en Navarra, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 29%, y en Madrid y Castilla y León, con descensos del 11% y del 9,4%, respectivamente.