Garamendi ve "increíble" que no haya PGE y apela al Parlamento para impulsar elecciones o moción de censura

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a 24 junio de 2026, Santander, Cantabria (España).Juanma Serrano - Europa Press

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que es "increíble" que España lleve tres años seguidos sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha señalado la posibilidad de que si no hay unos nuevos, el Parlamento tome "medidas" como impulsar elecciones o presentar una moción.

"Llevamos sin ellos tres años y esto es increíble", ha destacado Garamendi, quien ha comparado que, "en una empresa, si no presenta los presupuestos, el directivo de turno sabe que está en la calle".

El presidente de la CEOE considera que "hay medios" para presentarlos y que, en caso de que esto no suceda de nuevo, "ahí hay un Parlamento que tiene unas responsabilidades, que tiene que tomar las medidas, que puede ser elecciones, una moción de censura, una moción de confianza, etcétera. Yo creo que no deberíamos estar sin Presupuestos", insiste.

Antonio Garamendi ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Además, ha criticado que "España en muchos casos no está a la altura de lo que debería haber estado" y ha reclamado que vaya de la mano de sus socios europeos en la postura del gasto en defensa -en la que el país ha apostado por una inversión del 2% en lugar del 5% del resto de integrantes de la OTAN-, aunque matiza que se sabe que en Europa no se está llegando a esa cifra en la práctica actualmente, sino que es "un espacio en el tiempo".

"Desde el punto de vista de nuestros socios europeos no ha sentado muy bien", ha advertido. "Yo no estoy diciendo que vamos a invertir mañana el 5%", sino que "vayamos en orden con nuestros socios europeos", ha matizado.

Por otra parte, ha señalado que el problema que más preocupa a las empresas es el absentismo, ha dicho no entender "muy bien que en España se esté planteando sin ningún problema el cierre" de centrales nucleares, ha advertido de que "una inflación pico no influya para toda la vida en el importe de las pensiones", y ha calificado la regularización de migrantes de "lógica" y "justa", aunque ha criticado que no haya sido pactada, especialmente con el Partido Popular.

"Tenemos esa necesidad imperiosa de cubrir esas vacantes en España y creo que tenemos que ser un país abierto, que crece y que tiene que dar espacio para que pueda venir gente", ha declarado.