«El mayor error del verano es creer que hay que hacer algo con tus inversiones», advierte el analista Juan Vidal

Juan Vidal defiende que una cartera bien construida no necesita cambios por la llegada del verano y advierte de que las decisiones impulsivas suelen perjudicar la rentabilidad.Juan Vidal

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cada verano se repite la misma escena. Las redes sociales, los foros de inversión e incluso algunas conversaciones entre amigos vuelven a plantear la misma duda: ¿es mejor vender antes de irse de vacaciones? El viejo refrán bursátil "Sell in May and Go Away" resurge cada año como si fuera una regla infalible. Sin embargo, para el analista financiero Juan Vidal, esta es precisamente una de las mayores trampas en las que caen los pequeños inversores.

Lejos de recomendar movimientos de última hora, Vidal defiende que una estrategia sólida no debería cambiar porque llegue agosto. De hecho, considera que la obsesión por hacer algo con la cartera durante el verano suele ser mucho más perjudicial que beneficiosa.

«El objetivo de una buena estrategia de largo plazo no es acertar qué hará el mercado en agosto, sino no necesitar acertarlo», resume el experto.

Aunque reconoce que existen patrones históricos de comportamiento en determinados meses del año, insiste en que convertir esas estadísticas en una norma fija puede salir muy caro. Cada ejercicio es diferente y los mercados no siguen un calendario preestablecido.

«Es cierto que algunos meses han sido históricamente mejores que otros, pero eso no significa que el calendario deba dictar nuestras decisiones. Hay veranos muy alcistas, septiembres positivos y años que desmontan cualquier patrón», explica.

Además, recuerda que intentar aprovechar esos movimientos obliga a acertar dos veces: cuándo salir del mercado y cuándo volver a entrar, algo que incluso para los profesionales resulta extremadamente complicado.

El mayor enemigo de la rentabilidad suele ser el propio inversor

Con más tiempo libre durante las vacaciones, muchos inversores caen en una rutina que acaba jugando en su contra: consultar constantemente la evolución de sus inversiones.

Según Juan Vidal, revisar la cartera varias veces al día no aporta mayor control, sino más ansiedad.

«Mirar las inversiones cada pocas horas no aporta más control; normalmente solo genera más ansiedad.»

Ese exceso de información suele desembocar en decisiones impulsivas. Primero aparecen las dudas, después llegan las opiniones externas y finalmente muchos terminan vendiendo por miedo para volver a comprar más caro cuando el mercado ya se ha recuperado.

Como resume el analista: «Si cada movimiento del mercado te obliga a actuar, no tienes una estrategia de inversión; tienes un mando a distancia».

Los errores que más se repiten durante el verano con las inversiones

Para Vidal, hay tres comportamientos que aparecen una y otra vez cuando llegan las vacaciones.

El primero consiste en vender por si acaso, confundiendo prudencia con miedo. El segundo pasa por intentar anticipar cada movimiento del mercado basándose únicamente en los titulares económicos del momento. Y el tercero, quizá el más frecuente, es pensar que no hacer nada equivale a equivocarse.

Sin embargo, sostiene que ocurre justamente lo contrario.

«La inversión a largo plazo no consiste en adivinar el próximo movimiento del mercado. Consiste en mantener buenos activos durante el tiempo suficiente para que las empresas hagan su trabajo.»

Una cartera bien construida no necesita vacaciones

El analista utiliza incluso una comparación muy gráfica para explicar esta idea.

«No hay que ponerle crema solar a los dividendos ni reorganizar la cartera porque llegan las vacaciones.»

En su opinión, una cartera correctamente diseñada debe soportar con normalidad tanto la volatilidad habitual de los mercados como un mes de agosto tranquilo o unas semanas sin consultar las cotizaciones.

Si un inversor siente la necesidad constante de revisar sus posiciones durante las vacaciones, quizá el problema no sea el mercado, sino la estrategia que ha construido.

«Si no puedes desconectar unos días sin revisar constantemente tus inversiones, probablemente el problema no sea agosto, sino cómo está construida tu cartera.»

Juan Vidal concluye recordando que una de las herramientas más poderosas para generar patrimonio no depende de acertar el mejor momento para comprar o vender.

Se trata del interés compuesto, que necesita tiempo, continuidad y constancia para desplegar todo su potencial.

«Gestionar bien no significa intervenir constantemente. Muchas veces la mejor decisión es no tocar absolutamente nada.»

Y deja una última reflexión que resume toda su filosofía de inversión y desmonta buena parte de los mitos financieros del verano: «El interés compuesto no necesita opiniones brillantes cada semana. Solo pide tiempo, continuidad y que dejemos de sabotearlo por miedo, aburrimiento o exceso de actividad. En bolsa, muchas veces, sentirse útil sale muy caro».