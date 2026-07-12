Daniel García Yurrieta desmonta el mito del verano: «En agosto casi no se firma, pero sí conviene solicitar la hipoteca»

Preparar la documentación durante el verano puede agilizar la concesión de la hipoteca y facilitar la compra de vivienda tras las vacaciones.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cada verano miles de personas aplazan una de las decisiones financieras más importantes de su vida convencidas de que agosto no es un buen momento para solicitar una hipoteca. La idea de que "todo está cerrado" durante las vacaciones sigue muy extendida, pero la realidad es bastante diferente. Aunque la actividad presencial disminuye, el proceso hipotecario puede seguir avanzando por canales digitales, permitiendo llegar a septiembre con buena parte del trabajo ya hecho.

Además, este verano llega marcado por un nuevo escenario económico. La reciente subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y el mayor escrutinio sobre la concesión de crédito hacen que preparar bien la solicitud cobre aún más importancia.

Uno de los principales mitos es pensar que durante julio y agosto no merece la pena iniciar una solicitud hipotecaria.

Daniel García Yurrieta, experto hipotecario de Wypo, lo desmiente con claridad: «Ni el verano ni el invierno determinan si es buen momento. Lo determina el perfil: estabilidad laboral, ingresos suficientes, ahorro disponible y la vivienda elegida».

Es cierto que muchas sucursales reducen personal y que en agosto disminuyen considerablemente las firmas ante notario. Sin embargo, eso no significa que las solicitudes se paralicen.

«En agosto casi no hay disponibilidad de notario y los departamentos de riesgos trabajan con mínimos, así que las firmas prácticamente se paran. Pero las solicitudes no», explica.

De hecho, iniciar el expediente durante las vacaciones permite llegar a septiembre con la documentación ya analizada, evitando comenzar desde cero cuando aumenta la demanda tras el verano.

La subida de tipos obliga a preparar mejor la operación

El contexto financiero también invita a planificar con más cuidado la compra de vivienda.

La reciente subida de los tipos del Banco Central Europeo rompe la tendencia de recortes que se venía produciendo desde 2024 y añade incertidumbre sobre cómo evolucionará la financiación durante los próximos meses.

A ello se suma la recomendación del Fondo Monetario Internacional de endurecer los criterios para conceder hipotecas, un escenario que hace todavía más importante presentar un perfil sólido ante las entidades financieras.

Para García Yurrieta, el momento adecuado no depende del calendario.

«Si ya cuentas con ahorro suficiente, un sueldo solvente y estabilidad laboral, ese es el momento de solicitar la hipoteca, sin que el calendario lo condicione».

El error de acudir únicamente al banco de siempre

Otro de los fallos más habituales consiste en limitar la búsqueda a una única entidad bancaria.

Según el experto, muchos compradores visitan únicamente la sucursal donde tienen domiciliada la nómina y renuncian sin saberlo a ofertas potencialmente más competitivas.

«Acudir a una única entidad limita al comprador a una sola oferta, que no tiene por qué ser la más competitiva del mercado. Comparar varias entidades en paralelo siempre ofrece una visión mucho más completa».

Además, recuerda que el canal digital permite acceder a condiciones que, en ocasiones, ni siquiera están disponibles a través de la oficina tradicional.

Negociar más no siempre significa conseguir una mejor hipoteca

Existe también la idea de que presionar al banco durante la negociación ayuda a obtener mejores condiciones.

Sin embargo, Daniel García Yurrieta considera que esa estrategia puede resultar contraproducente, especialmente durante los meses con mayor volumen de operaciones.

«Lo que realmente marca la diferencia es presentar bien la solicitud y preparar correctamente el perfil del cliente desde el principio, para que la oferta inicial ya sea competitiva».

En otras palabras, una documentación bien organizada suele tener mucho más peso que una negociación agresiva.

Prepararse antes de septiembre puede ahorrar tiempo

Aunque agosto siga siendo uno de los meses con menos firmas hipotecarias del año, eso no significa que deba convertirse en un mes perdido para quienes buscan comprar una vivienda.

Mientras las oficinas reducen su actividad, las plataformas digitales continúan tramitando expedientes, recopilando documentación y comparando ofertas entre distintas entidades.

Por eso, el experto concluye con una recomendación clara para quienes están pensando en dar el paso este verano: «Cada año nos llegan clientes convencidos de que tienen que esperar a septiembre para mover su hipoteca. Y suele ser justo al revés: durante el verano los expedientes avanzan con la misma rapidez. Lo único que no puede esperar es tener la documentación lista antes de que llegue septiembre».