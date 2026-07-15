El turismo se rebela contra su absentismo, que le cuesta casi 6.000 millones de euros

Publicado por Wendy Dávila Madrid Creado: Actualizado:

El sector turístico alzó también la voz este martes contra un absentismo que cuesta 5.959 millones de euros a las empresas del sector, el 2,6% de su facturación, con especial relevancia en el segmento de ocio. Con esta llamada de atención se sumó a otras patronales que se han rebelado contra los 1,6 millones de trabajadores que faltan diariamente a su puesto de trabajo y que cuestan más de 33.000 millones de euros a la economía, casi por partes iguales a empresas y Seguridad Social.

En rueda de prensa para presentar sus previsiones de verano, Exceltur trasladó su creciente preocupación por esta «dinámica», que presenta cifras especialmente alarmantes en Canarias, con un absentismo que se sitúa en el 12,1% de las horas trabajadas, frente a la media del 6,6% en el sector. Los casi 6.000 millones que cuesta representan el 16% del coste total del absentismo que se produce en España.

Esta situación se produce en un contexto de intensa creación de empleo en el sector, con 71.045 afiliados más en ramas turísticas en junio, lo que supone un 3,1% más frente al mismo mes de 2025, por encima del 2,8% del resto de sectores, y al inicio de una campaña estival en la que Exceltur se mantiene «optimista» a pesar de que se producirá una desaceleración de la demanda extranjera, que parte de un notable desempeño, pero un aumento del turismo nacional.

Por ello, la alianza de empresas elevó dos décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) turístico para el año 2026, hasta el 2,7%, frente a su anterior proyección, gracias a un segundo trimestre más positivo de lo esperado en el que España consolidó el turismo tanto extranjero como nacional por los grandes eventos, como la visita del Papa y los conciertos ofrecidos por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

228.000 millones al PIB

Otro elemento que favoreció este dato fue el trasvase de viajeros de países como Chipre o Turquía como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, no quiso avanzar si esta tendencia continuará en los próximos meses debido a que esperan una desescalada de la tensión en la zonas por los acuerdos de paz. Con todo, las empresas turísticas facturaron un 4,2% más en el segundo trimestre, aunque el crecimiento de los costes neutralizó esta mejora.

La contribución del turismo a la economía española se situará en el 12,9% en 2026, hasta los 228.396 millones de euros de PIB Turístico.