Airbus convoca negociación el lunes mientras sigue la huelga

Publicado por Redacción ´Madrid Creado: Actualizado:

La dirección de Airbus ha convocado para este lunes una nueva reunión de la mesa negociadora con el objetivo de presentar una propuesta a los sindicatos e intentar desbloquear el conflicto laboral, después de que el viernes alcanzara un preacuerdo con CCOO, mientras el resto de organizaciones decidieron mantener la huelga, según han informado a EFE fuentes sindicales.

La reunión llega después de que el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda fuerza sindical en la empresa; la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UGT, CGT y la Unión de Trabajadores de la Industria y las Aeronáuticas (Util) rechazaran la propuesta presentada por la compañía y optaran por mantener los paros iniciados el pasado 1 de julio. Según estos sindicatos, el 95 % de los trabajadores que participaron en las asambleas celebradas el viernes por la mañana en los centros de Illescas, Getafe, Tablada, San Pablo, Cádiz y Albacete consideró que la oferta de la empresa no respondía a las reivindicaciones de la plantilla.