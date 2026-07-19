La dirección llama a una nueva reunión para un acuerdo global
Airbus convoca negociación el lunes mientras sigue la huelga
La dirección de Airbus ha convocado para este lunes una nueva reunión de la mesa negociadora con el objetivo de presentar una propuesta a los sindicatos e intentar desbloquear el conflicto laboral, después de que el viernes alcanzara un preacuerdo con CCOO, mientras el resto de organizaciones decidieron mantener la huelga, según han informado a EFE fuentes sindicales.
La reunión llega después de que el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda fuerza sindical en la empresa; la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UGT, CGT y la Unión de Trabajadores de la Industria y las Aeronáuticas (Util) rechazaran la propuesta presentada por la compañía y optaran por mantener los paros iniciados el pasado 1 de julio. Según estos sindicatos, el 95 % de los trabajadores que participaron en las asambleas celebradas el viernes por la mañana en los centros de Illescas, Getafe, Tablada, San Pablo, Cádiz y Albacete consideró que la oferta de la empresa no respondía a las reivindicaciones de la plantilla.