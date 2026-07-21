Bruselas pide a Estados Unidos rebajar los arancelesa una lista de productos

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La Comisión Europea (CE) ha enviado a Estados Unidos una lista de productos a los que espera que ese país reduzca o elimine los aranceles del 15 % que aplica a la mayoría de las exportaciones europeas sobre la base del pacto comercial entre las partes, según informaron este lunes fuentes comunitarias.

Aunque la Comisión Europea no ha revelado los productos exactos para los que ha pedido una reducción de los aranceles, según medios como Euractiv o Euronews estarían incluidos alimentos como el aceite de oliva, el vino, los licores, el queso Roquefort y la pasta. También bienes como equipamientos médicos o maquinaria industrial.

Según Bruselas, los productos para los que se pide esa reducción de aranceles son también importantes para la economía de Estados Unidos. El acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, alcanzado el 27 de julio de 2025 y que entró en vigor el pasado 1 de julio, establece que Estados Unidos puede exportar a la UE sus bienes industriales libres de aranceles, a cambio de aplicar un gravamen del 15 % a la mayoría de los productos de la Unión.

La lista de exportaciones para las que se solicita ahora una rebaja ha sido elaborada teniendo en cuenta los intereses de la Unión Europea y las posibilidades de aumentar las exportaciones de la UE, indicaron fuentes europeas, que confiaron en poder lograr el mejor resultado y un compromiso por parte de Washington.

Por otra parte, reconocieron que Estados Unidos ha señalado, por su parte, una serie de cuestiones que considera barreras no arancelarias europeas. Las mismas fuentes destacaron el diálogo que existe entre las partes sobre esos temas. Según datos de la Comisión Europea, el pacto cerrado el pasado año ha logrado proteger los flujos comerciales y las inversiones entre las partes frente a un conflicto comercial impredecible y en escalada, así como salvaguardar los intereses económicos fundamentales de la UE.

volumen

El volumen comercial entre las partes en 2025 se situó en los 1,8 billones de euros, un aumento del 4,5 %.

La UE exportó a EE UU más bienes de los que importó pero en servicios, Estados Unidos sí que mantuvo su posición de proveedor dominante. El acuerdo comercial lo cerró la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, con el presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar el arancel del 25 % que el republicano amenazó con imponer al inicio de su guerra comercial.