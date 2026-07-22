El Gobierno eleva hasta 23 los focos de la enfermedad de Newcastle notificados en Castilla y León

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El Ministerio de Agricultura elevó hoy hasta 23 los focos de la enfermedad de Newcastle notificados en Castilla y León con cinco provincias afectadas Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, con un millón y medio de animales afectados.

El departamento que dirige Luis Planas actualizó las cifras sobre la situación de la enfermedad y expuso que desde el pasado 13 de julio, las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado seis nuevos positivos en granjas de pollos de engorde.

En concreto, precisa que tres de ellos fueron notificados en la comarca de Cuéllar ( Segovia), uno en la comarca de Medina del Campo (Valladolid), uno en la comarca de San Pedro del Arroyo (Ávila) y uno en la comarca de Peñaranda de Bracamonte (provincia de Salamanca).

En concreto, las explotaciones segovianas afectadas se ubican en Remondo, con 42.400 broilers; en Gomezserracín, con 41.991, como adelantó la semana pasada el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, y en Cuéllar, con 23.800 animales afectados; junto a un nuevo foco en San Vicente del Palacio, en Valladolid, con 70.000 aves; y los dos últimos declarados, de los que ya informó ayer Ical, en Narros del Castillo, en Ávila, con 23.000 animales; y Rágama, en Salamanca, con 29.000.

Estos se suman a los detectados en las localidades vallisoletanas de Aldea de San Miguel (el primero notificado el 15 de junio); Olmedo; Íscar; La Pedraja del Portillo; Montemayor de Pililla; Cogeces del Monte; Tordesillas; Megeces y Alcazarén y en la zamorana de Peleagonzalo.