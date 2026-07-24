El Banco Central mantiene los tipos y anticipa una nueva subida

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Banco Central Europeo (BCE) se mantiene firme, preparado para navegar la incertidumbre actual, y considera que mantener los tipos de interés en el 2,25% es una buena posición para hacerlo. El Consejo Gobernador, reunido este jueves en Fráncfort, ha decidido mantener el precio del dinero en el nivel actual y anticipa una nueva subida de tipos en septiembre, cuando contará con nuevas previsiones macroeconómicas y a la espera de lo que ocurra con la guerra Irán. La escalada de precios de la energía por el bloqueo del estrecho de Ormuz obligó al BCE a incrementar los tipos de interés hasta el 2,25% en junio, la primera subida de este tipo en tres años, para evitar una escalada de la inflación. Economistas e inversores dan por hecho otra subida de 25 puntos básicos en septiembre, pero por el momento, la institución apuesta por la cautela y mantener los tipos de interés, una decisión que ha tomado de forma unánime. La inflación dio signos de alarma en mayo, al situarse en el 3,2%, por encima del mandato del 2% del BCE. Sin embargo, los precios se moderaron al 2,8% en junio, después de que el Eurobanco subiera los tipos de interés. El Consejo Gobernador de la institución señala que el precio de la energía «aunque volátil, se mantiene cerca de las proyecciones base de junio, pero muy por encima de los niveles previos al conflicto en Oriente Próximo». Por ello, y en vista del alto nivel de incertidumbre sobre el impacto en la inflación, el BCE monitoriza atentamente la situación para evaluar la intensidad y la duración de estos shocks en la economía del euro. En su comunicado, la institución comunitaria subraya, en su línea habitual, que está comprometida a asegurar que los precios se estabilizan en el 2% a medio plazo. La institución seguirá basando sus decisiones en los datos a su alcance (la inflación, la tasa subyacente y la transmisión de la política monetaria en la economía), sin comprometerse a una senda marcada. La presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, reconoció ya en junio que la crisis energética está durando «más de lo que se esperaba» y que la institución se mantiene «extremadamente atenta» a la evolución de la situación en Oriente Próximo y a la aparición de posibles efectos de segunda ronda. En ese sentido, Lagarde aseguró este jueves que el BCE «sigue sin ver» este tipo de efectos de segunda ronda y que la reunión del Consejo de Gobernadores «hizo un profundo análisis de datos» antes de tomar su decisión.