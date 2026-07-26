Carmen Pérez-Pozo defiende que hablar de dinero con claridad y definir objetivos personales son pasos esenciales para proteger el patrimonio@inbestMe

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hablar de dinero sigue resultando incómodo en muchas familias. Se conversa sobre trabajo, vivienda, hijos o proyectos de futuro, pero se evita poner sobre la mesa cuánto se ingresa, cuánto se gasta y qué ocurriría si la situación económica cambiara. Para Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada, empresaria y fundadora del Grupo Pérez-Pozo, ese silencio es precisamente uno de los problemas que más pueden perjudicar la estabilidad patrimonial.

«El primer error es no hablar de dinero», afirma durante una conversación con Pablo Tellería en el espacio Charlas Financieras de inbestMe. La experta sostiene que esta cuestión debe abordarse con transparencia y tranquilidad, especialmente dentro de una pareja que planea construir una vida en común.

No se trata únicamente de decidir quién paga cada gasto. La conversación económica también debe incluir las aspiraciones de ambos, su forma de relacionarse con el ahorro y el riesgo, el nivel de vida que desean mantener y la respuesta ante una posible ruptura. Pérez-Pozo lo resume con una de las frases más contundentes de la entrevista: «Hay que pactar con amor lo que se vaya a utilizar con odio».

Carmen Pérez-Pozo advierte del error de no hablar de dinero en pareja

La abogada explica que uno de los acontecimientos que marcaron su manera de entender la planificación patrimonial fue su propio divorcio. Aquella experiencia le permitió comprobar que perder el control sobre las finanzas compartidas y no hablar de dinero antes de construir una relación puede provocar sorpresas importantes.

Por ese motivo, recomienda abordar la organización económica desde el inicio y aconseja a sus clientes realizar capitulaciones matrimoniales. Su planteamiento no parte de la desconfianza, sino de la prevención: establecer reglas cuando la relación atraviesa un buen momento puede reducir el conflicto si las circunstancias cambian.

El dinero, según Pérez-Pozo, no debe ocupar el centro de la vida, pero tampoco puede tratarse como una realidad externa que no afecta a las decisiones personales. «El dinero es un medio, no es un fin», señala. El problema aparece cuando la acumulación se convierte en el objetivo principal y se mide el bienestar únicamente por el crecimiento de una cuenta corriente.

La pregunta decisiva no es solo cuánto se quiere tener, sino para qué se quiere. Pagar una hipoteca, ofrecer una buena educación a los hijos, disponer de una segunda residencia o dejar de trabajar a una determinada edad son aspiraciones diferentes y necesitan planes distintos.

El método de Carmen Pérez-Pozo coloca a la persona antes que al patrimonio

Carmen Pérez-Pozo presenta su método circular como una forma de analizar el patrimonio desde una perspectiva completa. La primera fase consiste en conocerse: saber quién se es, qué vida se desea, cuáles son las fortalezas y debilidades personales y qué aspiraciones se quieren alcanzar.

La experta insiste en que conceptos generales como la felicidad no sirven para planificar si no se traducen en objetivos concretos. «Para unos la felicidad es tener un yate en el puerto y para otros es pagar la hipoteca», explica.

Esa diferencia puede convertirse en una fuente de conflicto cuando aparece dentro de una pareja. Si una persona busca seguridad y la otra aspira a un estilo de vida mucho más costoso, el desequilibrio no es solo económico. También refleja valores y prioridades diferentes que conviene detectar antes de tomar grandes decisiones conjuntas.

Pérez-Pozo distingue, de forma general, entre quienes huyen del dolor y quienes buscan el placer. Los primeros tienden a ser más conservadores y acumulan ahorro ante posibles dificultades. Los segundos viven con mayor intensidad el presente, gastan con más facilidad y pueden asumir compromisos económicos superiores a los que deberían. Ninguno de los dos perfiles garantiza por sí solo una buena gestión: la clave está en encontrar un equilibrio y actuar con información, no únicamente desde la emoción.

Los tres pasos de Carmen Pérez-Pozo para empezar a ordenar el patrimonio

Al final de la conversación, Carmen Pérez-Pozo resume el punto de partida de cualquier planificación. El primer paso consiste en definir qué se quiere conseguir. El segundo exige analizar el nivel de vida, el origen de los ingresos, los gastos y la capacidad real de ahorro. El tercero es construir una hoja de ruta a cinco años.

La estrategia debe responder a preguntas concretas: cuánto dinero se necesita para el objetivo, qué recursos existen ya y cómo deben gestionarse. La respuesta será distinta para quien desea pagar los estudios de sus hijos, comprar una segunda residencia, crear un negocio o preparar su jubilación.

Pérez-Pozo considera además que este proceso debe realizarse con ayuda profesional. «Lo barato sale caro», recuerda, antes de señalar que los honorarios pueden entenderse como una inversión cuando permiten evitar errores y ahorrar dinero en ámbitos que una persona quizá ni siquiera había contemplado.

No hay una cantidad concreta que garantice la tranquilidad ni una inversión que funcione igual para todas las familias. El verdadero error está en acumular sin propósito, gastar sin previsión o tomar decisiones aisladas sin comprobar cómo afectan al conjunto.