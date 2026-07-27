El Gobierno deja para septiembre la aprobación del decreto de vivienda por falta de apoyos

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ha acordado posponer la aprobación del real decreto ley de Vivienda, que tenía previsto abordar este martes en el Consejo de Ministros, y dejarla para el mes de septiembre, ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso, según fuentes del Ministerio de Vivienda.

Tras semanas intensas de negociación con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo "amplio" y "transversal", el Ejecutivo no cuenta con los cinco votos imprescindibles de Podemos, que se niega a respaldar el decreto porque incluye una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, supone incrementar los "pelotazos urbanísticos" y la "especulación".

Vivienda, no obstante, se reafirma en que es posible "sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible".

"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", alegan las citadas fuentes.

Por ellos, el Ejecutivo, que tenía previsto aprobar este decreto ley mañana, martes, ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática.