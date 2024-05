Israel vuelve a bombardear la Franja pese a la orden de La Haya

Publicado por M. Pérez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La orden de la Corte Penal Internacional de detener la ofensiva en Rafah no ha suspendido el fuego en un territorio que ha entrado tristemente en el umbral de los 36.000 muertos en siete meses de guerra. Israel bombardeó ayer de nuevo algunos sectores de este enclave, además de otros en el norte y el centro de Gaza donde se recrudecen día a día los combates con Hamás. El ejército informó de que en estas operaciones murieron decenas de adversarios y resultaron destruidos numerosos metros de túneles, pero las tropas regresaron otra vez sin encontrar a los rehenes en manos de la milicia.

Las bombas retumbaron en el enclave fronterizo con Egipto, donde permanecen centradas las miradas del Tribunal de La Haya y de Occidente, pero también cayeron sobre Jabaliya y la ciudad de Deir al-Balah, en el norte y centro de la Franja, que tampoco están exentos de ser un nuevo escenario catastrófico por mucho que queden fuera del litigio judicial. Decenas de miles de palestinos que habían regresado a estas áreas tras un primer éxodo hacia el sur vuelven estos días a protagonizar un terrible y rápido desalojo ante el aumento de los enfrentamientos entre los soldados y los milicianos reagrupados. Las Fuerzas de Defensa comunicaron que en Jabliya fueron abatidas «decenas de hombres armados en combates cuerpo a cuerpo y mediante ataques aéreos» y se demolieron varios cuarteles y bases de lanzamiento de cohetes «utilizados por grupos terroristas».

En Rafah, por su parte, las tropas asesinaron a una célula de Hamás que había «abierto fuego» contra ellas. Entre las víctimas figura un grupo de francotiradores islamistas que habían hostigado a los soldados israelíes durante días para frenar su despliegue. Las operaciones fueron descritas pr un oficial como «quirúrgicas» y en su transcurso se empleó un arsenal menos devastador que el utilizado anteriormente en otras incursiones en la mitad norte de Gaza, una demostración de que Israel teme más las represalias de la Casa Blanca si provoca una atrocidad contra los civiles que cualquier sentencia.

«El Tribunal considera que, conforme a las obligaciones de la Convención sobre el Genocidio, Israel debe detener de inmediato su ofensiva en Rafah». Ésta fue la orden dictada por los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que también impelieron al Estado judío a autorizar la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. La resolución, aprobada por trece votos a favor y dos en contra, incrementa la presión sobre el primer ministro, Benjamín Netnyhu, y su Gobierno, pero también sobre su principal socio en la escena global, Estados Unidos, un papel que no desea y que, a su vez, puede suponer una mayor carga hacia Tel Aviv. De hecho, su secretario de Estado, Antony Blinken, llamó al primer ministro hebreo después de conocerse la posición de La Haya para insistirle en que no lance una operación a gran escala en Rafah. Las Fuerzas de Defensa no parecen dispuestas a acatar una salida de Rafah.