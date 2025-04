Von der Leyen advierte que las medidas son «un duro golpe para la economía mundial"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este jueves que los nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca para la mayoría de sus socios comerciales, que afectan en un 20 por ciento al bloque europeo, son «un duro golpe para la economía mundial", en el marco de la guerra comercial abierta por la Administración de Donald Trump para aplicar su agenda proteccionista. Pero Von der Leyen ha pedido «pasar de la confrontación a la negociación", mientras que ha defendido la labor del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que «mantiene un diálogo permanente con sus homólogos estadounidenses». «Trabajaremos para reducir las barreras, no para aumentarlas", ha dicho tras considerar que «existe una alternativa» y que «no es demasiado tarde para abordar las preocupaciones mediante negociaciones».

Durante su intervención, ha aclarado «las inmensas consecuencias» de las medidas arancelarias de la Administración Trump, aseverando que «la economía mundial sufrirá enormemente, la incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo", y «las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo, incluidos los países más vulnerables que están sujetos a algunos de los aranceles más altos». "Se sentirán de inmediato. Millones de ciudadanos se enfrentarán a facturas de supermercado más altas. Los medicamentos costarán más, al igual que el transporte. La inflación aumentará. Y esto perjudica especialmente a los ciudadanos más vulnerables. Todas las empresas, grandes y pequeñas, sufrirán desde el primer día. Desde una mayor incertidumbre hasta la interrupción de las cadenas de suministro y una burocracia engorrosa", ha declarado.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha afirmado no obstante que «el sistema comercial global tiene graves deficiencias». "Estoy de acuerdo con Trump en que otros se están aprovechando injustamente de las normas acutales. Y estoy dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo para que el sistema comercial global se adapte a las realidades de la economía mundial. Pero también quiero ser clara: recurrir a los aranceles como primera y última herramienta no lo solucionará", ha zanjado. Ante esta situación, ha aseverado que los Veintisiete están «preparados para responder» y ha explicado que están «ultimando un primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles al acero» y que están preparando «nuevas contramedidas para proteger» los intereses en el caso de que «las negociaciones fracasen». «También estaremos muy atentos a los posibles efectos indirectos de estos aranceles", ha añadido. Asimismo, ha destacado que Europa cuenta con el mercado único más grande del mundo (450 millones de consumidores), al que ha descrito como un «refugio en tiempos difíciles", y ha prometido que «apoyará a los directamente afectados».

Trump compara sus aranceles con una cirugía: «El paciente sobrevivió y se está curando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó este jueves los aranceles que anunció ayer a casi todos los países y territorios del mundo con una operación quirúrgica: «El paciente sobrevivió y se está curando». "¡La operación ha terminado!", dijo Trump en su red social Truth Social. «El pronóstico es que el paciente será mucho más fuerte, más grande, mejor y más resistente que nunca. ¡Hagamos a EE.UU. grande de nuevo!». En una jornada que bautizó como «el día de la liberación", Trump impuso un gravamen global del 10% a 184 países, que en algunos casos incrementó hasta el 34% (China) o al 20 % (productos europeos). Para imponer estos aranceles, que según explicó era una especie de represalia por las barreras que sufren las exportaciones estadounidenses en todo el mundo, Trump declaró una «emergencia nacional» alegando que la situación comercial actual supone un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. "Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica", afirmó el presidente en un gran evento en la Rosaleda de la Casa Blanca rodeado de trabajadores manufactureros. El vicepresidente, JD Vance, quien estuvo presente en el acto del neoyorquino, dijo este jueves en una entrevista con la cadena Fox News que los beneficios de esta medida no se verán «inmediatamente». "Si perseguimos la desregulación y las políticas de reducción de costes, la gente lo verá en su bolsillo y se beneficiará de ello", apuntó. A su juicio, el expresidente demócrata Joe Biden (que gobernó entre 2021 y 2025) dejó «la mayor deuda que ha tenido EE.UU. en tiempos de paz» y según dijo, eso no se arregla tan rápido. "Lo que pido a la gente es que entienda que no vamos a arreglar las cosas de la noche a la mañana", se excusó. Aunque también aseguró que el Ejecutivo está «trabajando duro para bajar los precios». «Estamos luchando lo más rápido que podemos para arreglar lo que nos dejaron", afirmó.