La ultraderechista AfD exige a Merz que se retire tras fracasar su elección como canciller

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) exigió este martes al conservador Friedrich Merz que se retire tras fracasar su elección como canciller en la primera votación en la Cámara Baja o Bundestag, así como la convocatoria de nuevas elecciones.

"Estamos dispuestos a asumir responsabilidades de gobierno y sólo podemos pedir que prevalezca el sentido común. El señor Merz debería dimitir inmediatamente y debería allanarse el camino a nuevas elecciones en nuestro país", dijo Alice Weidel, copresidenta de AfD, segunda mayor fuerza del país tras las elecciones generales de febrero pasado.

Agregó que "el hecho de que una persona como Friedrich Merz, que ha llamado la atención por incumplir todas sus promesas electorales, se presente a la elección a canciller dice mucho del estado político" del país.

"Nosotros, Alternativa para Alemania, hemos dado un paso al frente para devolver este país al buen camino y representar los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, por fin", añadió.

El copresidente de AfD, Tino Chrupalla, habló de "un buen día para Alemania", en el que ha quedado demostrado, agregó, "lo que vale realmente esta coalición, si ni siquiera obtiene la mayoría en la primera ronda de la votación para la elección del canciller".

"Y nosotros, como AfD, y no sólo las encuestas lo demuestran, estamos dispuestos a asumir la política, y sobre todo, responsabilidad, en este país. Y por eso sería bueno que Friedrich Merz no se presentara a la segunda y tercera ronda de votación, que también la CDU se dé cuenta de que con él no habrá un nuevo comienzo en Alemania", afirmó.

Agregó que el giro político prometido por Merz "ya ha fracasado con este primer día de hoy" y que los ciudadanos y votantes "también se darán cuenta de que no habrá ningún cambio de política" con el líder cristianodemócrata, al que acusó de haber incumplido sus promesas electorales.

Añadió que el fracaso de Merz en ser elegido canciller en la primera vuelta de la votación "muestra también quién lleva realmente los pantalones" en la coalición acordada entre el bloque conservador, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana Unión Socialcristiana (CSU) bávara y el Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller en funciones, Olaf Scholz.

En este sentido, Chrupalla apuntó a un SPD que, según él, "claramente no quiere seguir a su futuro canciller y tampoco lo seguirá", añadió.

"Las negociaciones de coalición ya dejaron ver quién lleva realmente la voz cantante", afirmó.

La formación ultraderechista fue la segunda fuerza más votada en las elecciones anticipadas del pasado 23 de febrero, con el 20,8 % de los votos, a menos de ocho puntos por detrás del bloque conservador y más de cuatro por delante de los socialdemócratas.

Varias encuestas recientes sitúan a la AfD en primer lugar en intención de voto por delante del bloque conservador.