Israel tirotea a una delegación de la UE y otros países en Cisjordania

El Ejército israelí recibió ayer a tiros a una delegación de diplomáticos que visitaban el campo de refugiados de Yenin, en Cisjordania. El grupo, compuesto por representantes de Reino Unido, Italia, Francia, China, España y países árabes como Jordania o Egipto, tuvo que ponerse a cubierto y vivió escenas de gran tensión. Poco después del incidente, italianos y franceses llamaron a consultas a los embajadores israelíes en Roma y París para mostrar su malestar por lo sucedido, mientras que España hizo lo propio con el encargado de negocios de la legación diplomática en Madrid.

El Ejército justificó los disparos de advertencia «después de que la delegación se desviara de su ruta autorizada» y se trasladara a una zona de operaciones vetada como es el campo de refugiados. «No se reportaron heridos ni daños", declararon los militares que, como hacen en estos casos, pidieron disculpas e informaron de la apertura de una investigación. De esta manera, volvió a quedar claro que el Estado judío no quiere testigos: ni en Gaza, ni en Cisjordania. Desde la Unión Europea, el ataque fue calificado de «intolerable", pero no es la primera vez que una delegación internacional es atacada por las fuerzas israelíes. Sucedió en octubre con una delegación internacional en la viajaban la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens, junto a un grupo de agricultores palestinos a los que acompañaron a recoger aceitunas en unas plantaciones en la Cisjordania ocupada. En esa ocasión, los militares dijeron que no había habido coordinación previa para la visita. Mientras, la ayuda sigue si entrar.

El papa León XIV pide a Israel que deje pasar a Gaza la ayuda humanitaria

El papa León XIV ha advertido en su primera Audiencia General de la «cada vez más preocupante» situación en la Franja de Gaza y ha pedido a Israel que deje pasar la ayuda humanitaria. "Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Repito mi llamamiento para que se deje pasar la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades, cuyo precio desgarrador lo pagan los niños, los ancianos y las personas enfermas", ha pedido el Pontífice, durante su saludo a los peregrinos.

El Papa ha invitado a todos los cristianos a «sembrar esperanza y construir la paz» en un mundo «desgarrado por el odio y la guerra».

En su primera audiencia general, ante unos 40.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro —según cifras de 'Vatican News'—, el Papa León XIV ha expresado su alegría al encontrarse con los fieles. En su catequesis, retomando el tema de 'Jesucristo, nuestra esperanza", iniciado por el Papa Francisco, ha propuesto una reflexión sobre la parábola del sembrador. «En cierto sentido, en este relato podemos reconocer la forma de comunicarse de Jesús, que tiene mucho que enseñarnos».