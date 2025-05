Israel confirma la aprobación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves la aprobación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, una medida que incluye la construcción de nuevas colonias en territorio palestino y la legalización de otras que hasta ahora las autoridades israelíes consideraban como ilegales. La medida ha sido confirmada por el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, quien ha afirmado que «es una decisión generacional» que llega «58 años después de la liberación de Judea y Samaria", en referencia a la ocupación israelí de Cisjordania desde 1967. "Hemos tomado una decisión histórica sobre los asentamientos. Habrá 22 nuevos asentamientos en Judea y Samaria —nombre bíblico de Cisjordania—, se renuevan los asentamientos en el norte de Samaria y se refuerza la zona oriental del Estado de Israel, muro protector de Israel", ha dicho en su cuenta en la red social X. Así, ha hablado de «gran día para los asentamientos» y «día importante para el Estado de Israel", al tiempo que ha subrayado que la medida llega tras «duro trabajo» y «persistente liderazgo». «Hemos tenido éxito a la hora de crear un profundo cambio estratégico", ha argumentado Smotrich.

El ministro ha destacado así que «el Estado de Israel ha sido devuelto al camino de construcción, el sionismo y la visión». «Los asentamientos heredados de nuestros ancestros son un muro protector para el Estado de Israel y hemos dado un enorme paso para reforzarlo. El próximo paso es la soberanía", ha zanjado, en referencia a la anexión de Cisjordania. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha manifestado que la decisión «refuerza el control» de este territorio palestino ocupado y supone «una respuesta decisiva al terrorismo palestino", tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. La confirmación llega después de que varios medios israelíes informaran durante el último día de que el gabinete de seguridad había dado su aprobación a esta medida, presentada por Katz y Smotrich. La resolución sigue a la decisión de Israel hace dos semanas de aplicar el sistema de registro de tierras en el Área C de Cisjordania por primera vez desde la ocupación de estos territorios palestinos en 1967, un hecho condenado tanto por la Autoridad Palestina como por Jordania.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado la decisión de las autoridades israelíes y ha argüido que «supone una nueva confirmación de que la ocupación criminal sionista sigue imponiendo realidades sobre el terreno y acelerando la judaización de la tierra palestina con un proyecto de anexión encabezado por un Gobierno de terroristas y extremistas liderado por (el primer ministro, Benjamin) Netanyahu». «Esto supone un desafío flagrante a la voluntad internacional y una grave violación del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas».