Trump promete a Merz que habrá «un buen acuerdo» arancelario con Europa

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que Estados Unidos cerrará «un buen acuerdo» arancelario con la Unión Europea (UE). «Tendremos un buen acuerdo comercial. Supongo que eso lo determinará principalmente la Unión Europea, pero usted es una parte muy importante de ello, así que estará involucrado. Al final, con suerte, lograremos un acuerdo», dijo el líder republicano ante su homólogo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El encuentro en Washington se produce a poco más de un mes de que el 9 de julio expire el plazo dado por Trump al bloque comunitario para llegar a un nuevo acuerdo sobre los aranceles considerados «recíprocos».

«Con suerte llegaremos a un pacto o (si no) aplicaremos las sanciones. Quiero decir, yo estoy bien con las sanciones», añadió Trump ante Merz, al que definió como «un gran representante de Alemania», pero también alguien «duro».

«Es duro. ¿Puedo decir eso? ¿Es positivo? No querrás que diga que eres fácil, ¿verdad? Es un gran representante de Alemania. Creo que lo único que queremos es tener una buena relación», recalcó el mandatario estadounidense. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordó a finales de mayo en una llamada telefónica con Trump extender el plazo para lograr un pacto hasta el 9 de julio después de que el líder estadounidense amenazara con imponer a partir de la semana siguiente un impuesto aduanero del 50 % al bloque comunitario.

Además, Trump destacó que Alemania está invirtiendo “bastante» en defensa, aunque evitó pronunciarse sobre si debería aumentar todavía más ese gasto. Ante la pregunta de la prensa sobre si Alemania destina suficientes recursos al ámbito militar, Trump respondió: “Bueno, no lo sé. Es decir, no lo he tratado mucho. Sé que ahora están gastando bastante más. Eso es positivo”, afirmó.

La reunión entre ambos líderes coincidió con la propuesta oficial del secretario general de la Otan , Mark Rutte, quien este jueves instó a que los países miembros de la Alianza acuerden en la cumbre del 24 y 25 de junio en La Haya un aumento del gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, frente al objetivo actual del 2 %.

La Administración Trump lleva semanas insistiendo en este nuevo umbral, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presente en Bruselas, declaró este jueves que es fundamental que todos los aliados comprendan la necesidad de “arrimar el hombro” y comprometerse con el objetivo del 5 %.

Por lo que se refiere a las capacidades de Alemania, su ministro de Defensa, Boris Pistorius, señaló que «partimos de la base de que necesitamos alrededor de entre 50.000 a 60.000 soldados más en las Fuerzas armadas».

«El servicio militar obligatorio no sirve de nada ahora, porque no tenemos capacidades ni en los cuarteles ni en la formación. Por eso estas capacidades tienen que crecer. Hasta entonces, será voluntario», precisó. Además, Trump dijo que Egipto lo tiene «todo bajo control» y explicó que esa fue la razón por la que no incluyó al país natal del sospechoso del ataque antisemita en Colorado en la lista de 19 países a los restringirá la entrada por «motivos de seguridad».

EE UU y China rebajan la tensión comercial en su primer contacto

La llamada que puede calmar los mercados mundiales finalmente se ha producido. Donald Trump, después de meses anunciado que era inminente, consiguió ayer mantener una conversación telefónica con Xi Jinping. En un contexto de creciente tensión por las acusaciones mutuas de romper la tregua comercial, este contacto entre los presidentes de ambos países —el primero desde el regreso del líder republicano a la Casa Blanca— se interpreta como un intento conjunto por rebajar el tono del conflicto y evitar una escalada en el pulso económico entre ambas potencias.

El contacto, que el presidente estadounidense calificó como «muy positivo", se produjo en un momento de extrema fragilidad diplomática, cuando las relaciones entre Washington y Pekín pendían de un hilo y amenazaban con caer en una nueva espiral de confrontación. La Casa Blanca había acusado a China de romper la tregua comercial sellada apenas un antes en Suiza y de endurecer, además, el acceso de las empresas estadounidenses a las tierras raras, un recurso estratégico clave para fabricar desde semiconductores hasta automóviles y aviones. El presidente estadounidense dio este asunto por zanjado tras la llamada de ayer, que se prorrogó durante media hora.