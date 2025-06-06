Cuatro muertos y un niño desaparecido en un incendio en un edificio de viviendas de Reims

Publicado por EFE París Creado: Actualizado:

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han muerto esta madrugada en Reims en el incendio de un edificio de viviendas de esta ciudad del noreste de Francia y en el que los bomberos seguían buscando esta la mañana a otro menor del que no se ha encontrado rastro.

El alcalde de Reims, Arnaud Robinet, ha explicado en la emisora France Info que, después de la extinción del fuego, hacia las 5 de la madrugada, se estaban registrando los 45 apartamentos del edificio siniestrado, que tiene once plantas, para comprobar que no hay más víctimas.

En un comunicado, la Prefectura (delegación del Gobierno) ha señalado que se ha hecho un reconocimiento en todos los pisos salvo en uno situado en la cuarta planta en el que "los daños y los escombros son mucho más importantes".

Robinet ha confirmado que los bomberos han evacuado a 14 heridos, dos de los cuales estaban en urgencia absoluta.

El alcalde ha explicado que el niño muerto se ha encontrado en su cama. Otro de los fallecidos se ha lanzado al vacío para tratar de escapar de las llamas, pero ha perdido la vida en el intento.

También ha dicho que no se conocen por ahora las causas del incendio y ha puntualizado que no había problemas de salubridad en el inmueble.