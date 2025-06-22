Estados Unidos bombardea Irán y la Guardia revolucionaria anuncia "duras repercusiones"

Publicado por EFE Teherán Creado: Actualizado:

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado en un comunicado citado en medios que sabe el lugar desde donde salieron los aviones estadounidenses que bombardearon anoche varias instalaciones nucleares en Irán y aseguró que el ataque estadounidense tendrá "duras repercusiones".

La Guardia Revolucionaria calificó el ataque de esta madrugada de "un crimen sin precedentes que viola el derecho internacional" y consideró que Estados Unidos sigue "repitiendo errores del pasado, mostrando incompetencia estratégica e ignorancia de la realidad regional", según el comunicado publicado en la agencia Tasnim, vinculada con este organismo iraní.

"En lugar de aprender de sus repetidos fracasos, Washington se colocó en la primera línea de la agresión al atacar directamente instalaciones pacíficas", dice el comunicado, en el que aseguran que las fuerzas armadas iraníes "han identificado y monitoreado" las ubicaciones desde donde salieron los aviones que bombardearon.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que la operación que ya desarrolla contra Israel en represalia por los ataques lanzados el 13 de julio y que ha supuesto lanzamientos diarios de misiles de uno y otro lado "continuará de manera precisa, decidida y feroz".

Y además, contra Estados Unidos, en "legítima defensa", va a usar "respuestas que escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor", por lo que advirtió a Washington de "duras repercusiones".

Estados Unidos entró este sábado de manera abrupta en la guerra de Israel contra Irán al bombardear las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente Donald Trump amenazó al régimen de Teherán con más ataques si "la paz no llega rápido".

En un mensaje a la nación dos horas después, Trump instó a Teherán a no responder militarmente y optar por la paz. "Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho más grandes y más fáciles".

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este domingo que Estados Unidos ha lanzado una "peligrosa guerra" contra Irán tras los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares del país.