Trump dice que le salvó la vida a Jamenei ocultando dónde estaba a Israel

Publicado por EFE / MARÍA REGO Los Ángeles / Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que le salvó la vida al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, al no revelar su paradero a Israel y no ordenar que las fuerzas armadas estadounidenses le atacaran. Irán «fue diezmado, sus tres malvadas instalaciones nucleares fueron destruidas, y yo sabía exactamente dónde se refugiaba, y no permití que Israel ni las fuerzas armadas de Estados Unidos, por mucho las más grandes y poderosas del mundo, le quitaran la vida. Lo salvé de una muerte horrible e ignominiosa, y no tiene por qué decir ¡GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP!», afirmó Trump en Truth Social.

El mandatario estadounidense agregó que «en el acto final de la guerra», exigió a Israel el regreso de «un gran grupo de aviones que se dirigían directamente a Teherán, en busca de un gran día, ¡quizás el golpe de gracia!», aseveró. «Se habrían producido daños tremendos y muchos iraníes habrían muerto. Iba a ser, con diferencia, el mayor ataque de la guerra», indicó. Trump, en este sentido, se pregunta porqué el ayatolá iraní «afirmaría de forma tan descarada e insensata que ganó la guerra contra Israel». «Como hombre de gran fe, no debería mentir», dijo.

El mandatario republicano llamó a Irán a «volver al orden mundial» para no empeorar su estado. «Siempre están tan enojados, hostiles e infelices, y miren lo que les ha producido: un país quemado y destruido, sin futuro, un ejército diezmado, una economía horrible y muerte a su alrededor. No tienen esperanza, ¡y la situación solo empeorará!», sentenció.

Además, clamó victoria ayer después de que la Corte Suprema se mostrara a favor de levantar los bloqueos en tribunales a su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un fallo que permite a la Administración aplicar una polémica política temporalmente suspendida tras varias demandas.

"¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado", escribió el presidente en su red Truth Social poco después de conocerse la decisión de la mayoría conservadora (6-3) del Supremo.

Mientras, Israel sigue en la picota. os puntos de distribución de comida en Gaza se han convertido en una trampa mortal. El Ministerio de Salud de la Franja, en manos de Hamás, calcula que más de medio millar de personas han perdido la vida y otras 4.000 han resultado heridas por disparos del Ejército israelí cuando rondaban estos almacenes en busca de algo que llevarse a la boca. «La gente muere simplemente por intentar alimentarse a sí misma y a sus familias», retrató el secretario general de la ONU, António Guterres, quien recordó que «recoger alimentos nunca debería ser una sentencia de muerte». Guterres no mencionó a la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), actual responsable del reparto de comida, pero sí denunció el nuevo sistema «militarizado» para llevar a cabo esta labor. «Mata a la gente», aseguró. La gestión que esta entidad, promovida por Israel y Estados Unidos, hace desde finales de mayo de la distribución de alimentos se ha convertido en un problema añadido para una población abocada al hambre. La agencia palestina de noticias Wafa informó este viernes de que otros dos bebés habían fallecido en las últimas horas en la Franja por desnutrición.

El secretario general de la ONU explicó que cuenta con «un plan detallado anclado en los principios humanitarios» para poner fin a esta situación. El cese de la actividad de la Unrwa, agencia dependiente de Naciones Unidas que el Gobierno de Israel colocó en su punto de mira, en la Franja no invita a pensar en que Tel Aviv dé una oportunidad al proyecto mencionado por Guterres. Otros dos bebés han fallecido en las últimas horas en la Franja por desnutrición La crítica del portugués no fue la única que ha recibido en las últimas horas el actual método de distribución de comida. Médicos Sin Fronteras acusó a la GHF de provocar «masacres en serie» y de estar diseñado para provocar «humillaciones» a la población palestina. La organización exigió que detuviera su actividad de inmediato. Ayer, otras 10 personas fueron asesinadas cuando iban a por comida.