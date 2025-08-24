Primera crisis en un país de la UE por la masacre de Israel en Gaza: cadena de ceses en Holanda

Eddy van Hijum habla con la prensa tras la salida de miembros del gabinete del Consejo de Seguridad.EFE

Publicado por Efe La Haya Creado: Actualizado:

Cuatro ministros y cuatro secretarios de Estado del gabinete neerlandés, que gobierna en funciones desde junio, han anunciado su dimisión debido al bloqueo dentro de la coalición al intento de tomar medidas contra Israel que consideran «necesarias» dada la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y el avance de asentamientos en Cisjordania.

El primero en anunciar su dimisión fue el ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, quien lamentó en declaraciones a la prensa al término del consejo de ministros que siente «resistencia dentro del gabinete a la toma de más medidas relacionadas con lo que ocurre en la ciudad de Gaza y en Cisjordania» y añadió: «Me voy a casa a escribir una carta de dimisión».

«No tengo suficiente confianza en que, en las próximas semanas, meses o el próximo año, si se quiere, pueda actuar de manera adecuada como ministro de Asuntos Exteriores. Si se me limita tanto el espacio para llevar a cabo mi propia política y marcar el rumbo que considero necesario», agregó Veldkamp.

Tras hacer este anuncio, sus otros compañeros de partido también tomaron la decisión de abandonar el gobierno interino. «Dicho claramente, ya hemos tenido suficiente. No había avances. Faltaba disposición para dar espacio al ministro de Exteriores», señaló el viceprimer ministro neerlandés y líder del partido de centroderecha NSC, Eddy Van Hijum.

«Las acciones del gobierno israelí chocan frontalmente con los tratados internacionales. Hace falta trazar una línea», advirtió. Los demás miembros del gobierno en funciones que dimiten ocupan las carteras de Interior, Educación y Sanidad, así como cuatro secretarios de Estado.

Veldkamp prometió ayer al Parlamento neerlandés presentar medidas adicionales «necesarias» contra Israel, aunque no había coordinado esto a nivel político con los demás miembros del gabinete, al que pertenecen los liberales de derechas VVD y el partido de los granjeros BBB, que se niegan a endurecer la postura contra el gabinete de Benjamín Netanyahu