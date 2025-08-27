Trump se retracta y dice que no habrá un «final concluyente» en la guerra en Gaza

Publicado por Efe / Mikel Ayestaran Gaza / Estambul Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que «no habrá un final concluyente» en el conflicto entre Israel y Gaza, retractándose tras haber dicho 24 horas antes lo contrario. «No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo», dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a la nuevas incursiones militares israelíes en Gaza.

El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en «dos o tres semanas» habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho «no sentirse feliz» por la muerte de cinco periodistas durante el bombardeo a un hospital en Gaza esta semana y había asegurado que esto «debería terminar».

«Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia», agregó Trump durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

Este mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) consideró, en un comunicado que el ejército de Estados Unidos «puede enfrentarse a consecuencias legales» por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

Despedir a colegas se ha convertido en una triste realidad semanal entre los periodistas de Gaza. Israel asesinó el lunes a 5 reporteros en el doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis —Hossam al-Masri, Mohammad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu Taha y Ahmed Abu Aziz— y a un sexto, Hasan Douhan, en la supuesta «zona humanitaria» de Al Mawasi. La condena internacional fue proporcional al silencio en el Estado judío, que trató de pasar página lo antes posible ante una acción que los analistas señalaron como claro ejemplo de crimen de guerra. Desde la ONU recordaron que no es la primera vez que el ejército abre una investigación, pero pidieron que esta vez traiga justicia para las víctimas. «Las autoridades israelíes han anunciado en el pasado investigaciones sobre este tipo de asesinatos... pero estos procesos deben arrojar resultados», declaró a la prensa en Ginebra el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Thameen Al Kheetan, quien insistió en que «tiene que haber justicia. Aún no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas». En casos anteriores el ejército ha saldado la situación con medidas leves contra los culpables. La oficina de Benjamín Netanyahu dijo que lo ocurrido fue un «percance trágico» y el exministro de Defensa, Avigdor Lieberman, criticó al primer ministro porque «no necesitamos disculparnos, pero sí denunciar la hipocresía del mundo». El político moldavo sugirió que el ataque estuvo justificado porque Hamás estaría empleando a personal médico y periodistas como escudos humanos, la misma excusa mil veces empleada para justificar el bombardeo de hospitales, escuelas, ambulancias.

Las familias de los rehenes volvieron a echarse a las calles de Israel para pedir un alto el fuego que permita la salida segura de Gaza de sus seres queridos. Miles de personas respondieron a la llamada, cortaron carreteras y participaron en una concentración multitudinaria Tel Aviv, a las puertas del ministerio de Defensa. Los gritos de la calle no llegaron hasta el salón donde se reunió el gabinete de Seguridad con dos grandes temas sobre la mesa: la invasión de Ciudad de Gaza y la negociación para la liberación de los rehenes.

La declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza no tuvo espacio en la reunión de los responsables de seguridad del Estado judío.