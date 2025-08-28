Decenas de barcos partirán de Barcelona con ayuda para socorrer a Gaza

Publicado por J. GÓMEZ. PEÑA Madrid Creado: Actualizado:

Decenas de barcos con ayuda humanitaria zarparán el domingo desde el puerto de Barcelona para, tras una semana de travesía, llegar a la Franja de Gaza, donde el bloqueo israelí ha provocado una hambruna generalizada. Si el ejército hebreo no lo impide como en expediciones anteriores, ‘La Flotilla de la Libertad’ tratará de abrir un corredor por mar para repartir los suministros entre los ciudadanos gazatíes, que sufren un asedio militar desde hace 22 meses. La exalcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, irá abordo. Entre los que apoyan esta misión están Jordi Évole, Luis Tosar, Juan Diego Botto, Carlos Bardem... Recibirán el respaldo, además, de la actriz estadounidense Susan Sarandon, el actor irlandés Liam Cunnigham (‘Juego de tronos’), la activista Greta Thunberg y Nkosi Zwelivelile Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela.

En esta iniciativa internacional colaboran entidades de 44 países. Antes de la salida de los barcos, Barcelona acogerá varios actos y manifestaciones para denunciar la situación en la Franja de Gaza. «El Estado de Israel está llevando a cabo un experimento social genocida contra los palestinos, con todas las instituciones y gobiernos del mundo mirando», denunció el activista Thiago Ávila.

«Que corran la voz» Desde la capital catalana, Colau lanzó este mensaje: «Lo que estamos haciendo miles de activistas en Europa y todo el mundo lo deberían hacer los gobiernos, pero mientras sigan siendo cobardes, incluido el Gobierno de España, debemos actuar y no podemos rendirnos ante el peor genocidio que ha vivido nuestra generación». La denominada ‘coalición de la sociedad civil’ pide a los ciudadanos que «corran la voz» de que ha llegado «el momento decisivo para exigir una Palestina libre». El último viaje de ‘La Flotilla de la Libertad’ fue interceptado por las fuerzas armadas de Israel.

Mientras, en la Franja de Gaza, el clero y las monjas han decidido quedarse y seguir cuidando a todos aquellos que están en los complejos». Esta es la respuesta que ayer dieron los patriarcados Greco Ortodoxo y Latino a la primera orden de evacuación lanzada por el ejército de Israel en la Ciudad de Gaza.

La histórica comunidad cristiana de la Franja se resiste a abandonar unos complejos religiosos que se han convertido desde el 7 de octubre de 2023 en refugios para cientos de personas, muchas enfermas y ancianas.