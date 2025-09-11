Trup a Putin: «Allá vamos»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un anuncio en el despacho oval en la Casa Blanca.AL DRAGO

Publicado por Efe Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció ayer sobre la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia con un escueto mensaje en el que ha proclamado: «¡Allá vamos!».

«¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?», se ha preguntado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que ha obligado a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de estas aeronaves no tripuladas.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario republicano pidió este mismo miércoles a la Unión Europea que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.

Varsovia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la Otan, un bloque en el que está integrado EE UU.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario republicano pidió este mismo miércoles a la Unión Europea que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.

Varsovia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la Otan, un bloque en el que está integrado EE UU.