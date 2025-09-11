Estados Unidos homenajea a las víctimas del 11-S después de 24 años

Explosión en las Torres Gemelas de Nueva York el 11-S.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este jueves en una ceremonia solemne en el Pentágono a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, que causaron casi 3.000 muertos.

"Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo", dijo el mandatario. "Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001".

El acto, al que también asistió la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comenzó con la colocación de ofrendas y la lectura de los nombres de 125 fallecidos en la sede del Departamento de Defensa tras el impacto de un avión -cuyas 59 personas también murieron- el mismo día en el que también fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York.

Al inicio de su intervención, Trump recordó a su estrecho aliado, el comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado en un "atroz" atentado este miércoles. "Lo extrañamos muchísimo", agregó antes de anunciar que otorgaría al activista la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma.

Cerca de 3.000 personas perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales: dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaran retomar el control de la aeronave.

"En ese fatídico día, monstruos salvajes atacaron los símbolos mismos de nuestra civilización. Sin embargo, aquí en Virginia (sede del Pentágono, a las afueras de Washington), en Nueva York y en los cielos de Pensilvania, los estadounidenses no dudaron. Se mantuvieron firmes y demostraron al mundo que jamás cederemos, jamás nos doblegaremos, jamás nos rendiremos", insistió.

Con semblante y tono solemnes, el presidente compartió varias historias personales de las víctimas y envió un mensaje de condolencias a los familiares, que "todavía sienten el vacío dejado por sus seres queridos cada día de sus vidas".

Trump también insistió en que la captura y asesinato del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, demostró la supremacía de la nación estadounidense. "Esto envió un mensaje inequívoco a todos los enemigos del mundo: Si atacan a los Estados Unidos, los perseguiremos y los encontraremos".

Al igual que en Washington, Nueva York recordó este jueves a las cerca de 3.000 víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, más los del ataque al World Trade Center de 1993, con el acto anual en el que se citan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio, reservado a los familiares y a cargos institucionales.

El Memorial del 11S, hoy convertido en una de las zonas más turísticas de la ciudad, que incluye dos estanques en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas más un museo, permanecía hoy cerrado al público general en medio de estrictas medidas de seguridad en un amplio perímetro, y con muchos agentes visibles en la calle y en azoteas cercanas.

Los actos empezaron a las 08.46 de la mañana, la hora en que el primer avión secuestrado se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center.

Aunque estaba programada la presencia del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, junto a su esposa Usha, finalmente cambiaron su agenda para trasladarse a Utah tras el asesinato ayer del comentarista conservador Charlie Kirk.

Tampoco se espera la asistencia del presidente, Donald Trump, si bien sí participa esta mañana en otro acto conmemorativo en el Pentágono, donde se estrelló otro de los aviones secuestrados, y acudirá a Nueva York más tarde para presenciar un partido de béisbol de los Yankees.

En 2021, cuando se cumplían 20 años de los atentados del 11S, Donald Trump se negó a asistir al acto institucional al que habían sido invitados todos los presidentes vivos del país, siendo el único ausente.

Hoy, la representación institucional incluyó al director del FBI, Kash Patel; la gobernadora estatal, Kathy Hochul, y el alcalde, Eric Adams, así como los exalcaldes Michael Bloomberg y Rudy Giuliani.

No faltaron allí los dos candidatos que se disputarán la alcaldía de Nueva York en las elecciones del 5 de noviembre, Zohran Mamdani (candidato demócrata) y Andrew Cuomo (candidato independiente).

Fuera del recinto del Memorial del 11S la jornada transcurría con normalidad, aunque se veía a numerosos turistas y curiosos apostados en las vallas, observando con solemnidad el rascacielos que hoy se erige en la zona, el One World Trade Center, y el centro comercial Oculus, diseñado por el español Santiago Calatrava.

Entre los tributos simbólicos de la ciudad, el Oculus está diseñado para proyectar dos columnas de luz natural en el suelo precisamente el 11 de septiembre, brevemente, en torno a las 10.30 de la mañana, y por la noche se encienden dos potentes haces de luz artificial hacia el cielo, visibles desde todos los rincones.

Aparte de las víctimas del propio atentado, que incluyen a los tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias como bomberos y transeúntes, miles de personas más han fallecido a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación que provocaron los residuos.

Los parques de bomberos de la ciudad han protagonizado también homenajes a sus miembros caídos en aquel 11 de septiembre, y a las 08.46 de la mañana, la hora del impacto del primer avión, han guardado un minuto de silencio.

A 24 años del suceso, la Oficina de Medicina Forense en la Ciudad de Nueva York informó que aún quedan más de 1.000 víctimas sin identificar.