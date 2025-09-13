El Gobierno mantiene el pulso y traslada a Israel su malestar contra Netanyahu

Publicado por ÁLVARO SOTO | Madrid Creado: Actualizado:

El pulso diplomático entre España e Israel, con nuevos episodios que aumentan la tensión todos los días, amenaza con hacer saltar por los aires las relaciones entre los dos países. El Ministerio de Exteriores convocó este viernes a la encargada de negocios de la Embajada israelí en Madrid, Dana Erlich, para expresarle su rechazo a las declaraciones «falsas» y «calumniosas» que había realizado el jueves la oficina del Primer Ministro de Israel, según confirmaron fuentes del departamento de José Manuel Albares. Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que el presidente del Gobierno expresase que España no puede frenar el «genocidio» en Gaza al carecer de bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

Dana Erlich es la más alta representante de Israel en España, ya que Netanyahu sigue sin nombrar embajador después de que la máxima representante de su legación, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024, una vez que el Gobierno de Sánchez reconociera el Estado palestino.

La decisión de Albares llega al final de otra semana de reproches cruzados entre España e Israel. La tensión comenzó el lunes, cuando Exteriores llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Salomón, "ante las calumniosas acusaciones de antisemitismo hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno" español, en referencia al anuncio de Israel de prohibir la entrada en su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Precisamente ayer, Díaz elevó más el tono al tachar a Netanyahu de "criminal de guerra" y afirmar que "frente a su fanfarronería, el Gobierno de España se va a defender".

Horas antes, en una declaración institucional, Sánchez había anunciado un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina". Entre las iniciativas, destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio. Dentro de este supuesto, el Consejo de Ministros del martes aprobó la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores sostuvo entonces que el Gobierno "no se dejará amedrentar" a la hora de defender la paz e hizo hincapié en que las medidas anunciadas por Sánchez "responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional".

Mientras tanto, la presión social contra todos los eventos vinculados a Israel o en los que participen ciudadanos de este país continúa extendiéndose por el país. Una charla que iba a dar el próximo miércoles en Bilbao la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, fue suspendida ayer. El alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, había pedido la cancelación del acto, organizado por la Sociedad El Sitio y la Asociación Vasca de Amigos de Israel, ya que varios grupos habían anunciado protestas. La ponente, según se recoge en la invitación, iba a ofrecer una conferencia bajo el título 'Una visión panorámica de Israel en su contexto regional'.

También en el País Vasco, la organización del torneo del Open de ajedrez de Sestao informó ayer de que los siete jugadores israelíes inscritos para la 40 edición del torneo de este municipio vizcaíno se habían dado de baja después de que el comité organizador condenara en un comunicado el "genocidio" en Gaza e invitara a los jugadores israelíes a no participar. Y en este contexto, Madrid se blinda para acoger este fin de semana el final de la Vuelta a España, que ha estado marcada, esta edición, por los incidentes contra el equipo Israel-Premier Tech.