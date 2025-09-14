Kirk debatía sobre la relación entre tiroteos masivos en EE UU y las personas trans justo antes de ser asesinado

Publicado por EFE / María Rego Los Ángeles Creado: Actualizado:

El comentarista conservador Charlie Kirk debatía con un asistente a su conferencia en una universidad de Utah sobre la relación entre los tiroteos masivos y la comunidad trans instantes antes de que fuera asesinado el miércoles en un evento universitario en el oeste de Estados Unidos. «¿Cuenta o no cuenta la violencia de pandillas?», fueron las últimas palabras de Kirk, en respuesta a una pregunta lanzada por un miembro del público con el que intercambiaba opiniones acerca de cuántas personas transgénero habían cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años. «Demasiadas», respondió el activista conservador y aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el aplauso de la multitud. El asistente replicó que el total eran cinco y continuó: «¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?».

Segundos después de responder, Kirk caía de la silla tras ser alcanzado por una bala en el cuello.

La última persona que conversó con el comentarista conservador antes de su asesinato fue un TikToker liberal que, junto a un pequeño grupo de asistentes, estaba en desacuerdo con Kirk en casi todo lo que predicaba. «Quería retarlo», dijo el tiktoker, identificado como Hunter Kozak, de 29 años, en una entrevista recogida por The New York Times.

Kozak estudia educación matemática en la Universidad Utah Valley (UVU, en inglés), donde tuvo lugar el suceso, y llegó 90 minutos antes de que comenzara el evento para poder tener la ocasión de hablar con Kirk.

Muchas personas se han pronunciado en los últimos días sobre la muerte de Charlie Kirk, pero hasta ayer por la noche, con el presunto asesino ya detenido, no se había escuchado la voz de su esposa, Erika. «No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y en el mundo. No tienen ni idea», proclamó, entre lágrimas, desde el canal de streaming de Turning Point USA, la organización del fallecido que promueve ideas conservadoras entre los jóvenes. «No tienen idea del fuego que han encendido en esta mujer», insistió la emprendedora, con la que el líder trumpista tuvo dos hijos, cuyos nombres y rostros nunca han difundido.

Erika, que cumple 37 años en noviembre, se colocó ante las cámaras junto a la silla vacía de Kirk. «El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra», advirtió en una intervención donde ensalzó la labor de su marido y prometió continuar con su legado. «Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios», afirmó con un crucifijo colgado en su cuello. Ella, que cursó Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y quiere doctorarse en Estudios Bíblicos, dijo compartir idénticos pilares: la familia tradicional, la fe en Dios y el sentimiento patriótico por Estados Unidos.

«Charlie amaba la vida. Amaba su vida. Amaba a Estados Unidos», recordó Erika, quien destacó que el activista «se aseguraba de que supiera todos los días» que sus hijos, de 1 y 3 años, y ella misma estaban por encima de todo. «Con todo su corazón». La viuda de Kirk, que se hizo popular como Miss Arizona en 2012 y actualmente presenta el pódcast ‘Rise up’, centrado en el liderazgo según la Biblia, se refirió a la relación del fallecido con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y su familia. «Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted», agradeció. De hecho, el mandatario anunció tras el crimen que concedería la Medalla Presidencial de la Libertad al activista y pidió la ejecución de su asesino.

La viuda reconoció que a Charlie también le rondaba la idea de llegar algún día a la Casa Blanca. «Dijo que si alguna vez se postulaba, su máxima prioridad sería revitalizar la familia estadounidense», explicó Erika, quien le definió como un padre «perfecto». Esa era una de las ideas que el fallecido transmitía en las charlas a sus seguidores, una auténtica legión de jóvenes conservadores como los que el miércoles le escuchaban en Utah cuando Tyler Robinson le quitó la vida de un disparo. La mujer del activista se comprometió a seguir con su causa: «Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era ‘nunca rendirse’. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos». «En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva», se comprometió.

El presidente estadounidense ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, aunque se desconoce por el momento la fecha y lugar.

EE UU tiene el mayor índice de tenencia de armas per cápita del mundo y regulaciones laxas en la mayoría de los estados, que facilitan la compra de armas con revisiones muy sencillas de antecedentes criminales y psicológicos. Esos dos factores han sido señalados desde hace años por los expertos como principales causas de los tiroteos masivos: más de 280 en lo que va de año.

El 'Air Force Two' para llevar el cuerpo del activista

La ciudad de Phoenix rindió ayer, en medio de fuertes medidas de seguridad, homenajes a Kirk, que residía en Arizona. Tras su aterrizaje en el aeropuerto de Phoenix-Sky Harbor, el cuerpo de Kirk fue sacado del Air Force Two, el avión del vicepresidente de EE UU, J D Vance, por personal militar uniformado.

Manifestantes de extrema derecha atacan en Londres a la Policía

La jornada de protestas que ayer congregó en el centro de Londres a decenas de miles de personas ha quedado marcada por los enfrentamientos con la Policía, que denunció agresiones a varios agentes tras los intentos de un grupo de manifestantes de extrema derecha de romper el cordón de seguridad que separaba a las dos movilizaciones convocadas en la capital británica. La MET confirmó que algunos de sus oficiales fueron atacados con objetos en Whitehall y que se vieron obligados a emplear la fuerza para evitar que se superaran las barreras establecidas.

Según estimaciones de la propia Policía, unas 110.000 personas asistieron a la manifestación denominada ‘Unite the Kingdom’ (Unir el Reino), convocada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon. En paralelo, unas 5.000 personas participaron en la contramarcha ‘March Against Fascism’ (Marcha contra el fascismo), organizada por la plataforma Stand Up To Racism (SUTR). El despliegue policial fue de alrededor de 1.000 agentes de la capital, con el apoyo de otros 500 procedentes de condados vecinos, como Leicestershire, Nottinghamshire, Devon y Cornwall, trasladados a Londres para reforzar el dispositivo.

Las dos concentraciones, que confluyeron en las inmediaciones de Whitehall, quedaron separadas por un «área estéril» vigilada por agentes antidisturbios con escudos, con el fin de impedir el contacto entre los grupos. Mientras que los seguidores de Robinson enarbolaban banderas del Reino Unido y de San Jorge, y pancartas con lemas como ‘Stop the boats’ (Paren los barcos), los contramanifestantes portaban otras en las que se leía ‘Refugees welcome’ (Refugiados bienvenidos) y ‘Stop the far right’ (Detened a la extrema derecha). Unos a otros, además, se gritaban a través de los cordones policiales. También se encontraban alusiones al asesinato ocurrido esta semana en Estados Unidos del conservador Charlie Kirk.