Israel dice que miembros de Hamás y sus familias piden salir de Gaza

Publicado por Agencias Jerusalén Creado: Actualizado:

El Ejército israelí dijo este domingo que en las últimas semanas ha recibido peticiones de varios miembros de Hamás y de sus familias para salir de la devastada Franja de Gaza y desplazarse a un tercer país. «Mientras Hamás insta a los residentes de la ciudad de Gaza a no desplazarse hacia el sur, sus agentes temen por sus vidas y buscan abandonar la Franja de Gaza», recoge un comunicado del Cogat, el brazo armado que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados. El jefe del Cogat, el general Ghassan Alian, calificó de «hipócrita» que «altos funcionarios de la ciudad de Gaza y de la organización terrorista Hamás» hagan uso «del mecanismo israelí para la evacuación de los residentes de Gaza». De hecho, asegura que hace dos semanas Anwar Atallah, miembro del Consejo de la capital gazatí, huyó del enclave palestino con su familia a través de Jordania a un tercer país desconocido tras obtener «la aprobación del estamento militar». Israel también asegura haber recibido las peticiones de Mohamed al Madhoun, ministro del gobierno de Hamás; la familia de Ismail Ashqar, jefe del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad; y la familia de Alaa el Din al Batta, jefe de un comité gubernamental del grupo palestino. Todas ellas han sido denegadas. Israel acusa a Hamás de estar impidiendo el desplazamiento de los residentes del norte hacia el sur y que los usa «como escudos humanos», después de que el Gobierno israelí ordenara la evacuación total de la ciudad de Gaza tras aprobar a principios de agosto un plan de ocupación de la capital gazatí. Los gazatíes consultado, sin embargo, expresan otra realidad: que no tienen recursos económicos ni lugar en el que quedarse en la nueva zona humanitaria designada ahora en Jan Yunis abarrotada ya de desplazados, tal y como también advierte la ONU. Benjamín Netanyahu aseguró ayer tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países «nunca ha sido tan fuerte». El Ejército israelí bombardeó ayer hasta en tres ocasiones la torre Al Madina Al Manawara, situada en el complejo de la Universidad Islámica en la ciudad de Gaza, y el último ataque se produjo cuando algunos de sus residentes habían entrado para tratar de salvar sus pertenencias. Al menos nueve personas resultaron heridas en los ataques, alertó la agencia de noticias Sanad, vinculada al grupo islamista palestino Hamás, mientras distintos medios y periodistas palestinos advierten de que puede haber un número aún indeterminado de personas atrapadas entre los escombros. Fuentes gazatíes indicaron que el Ejército bombardeó desde el aire en dos ocasiones el edificio, utilizado como refugio por palestinos desplazados. Tras estos ataques parte de ellos volvieron a entrar para extraer lo que quedara de sus pertenencias, momento en el que fue lanzado un tercer misil.