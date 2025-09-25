El Rey ante la asamblea en pleno de la ONU: «Detengan ya esta masacre»

Publicado por Mercedes Gallego Naciones Unidas Creado: Actualizado:

El Rey no pronunció ayer la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, para referirse a la actuación de Israel en Gaza en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Desde la misma tribuna en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro la víspera su apoyo sin fisuras al Ejecutivo hebreo, el jefe del Estado español pidió no «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina y se mostró tajante. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana —remarcó— y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

Felipe VI ya había denunciado la semana pasada en Egipto el «brutal e inaceptable sufrimiento» al que el Gobierno de Benjamín Netanyahu está sometiendo a quienes sobreviven en la Franja, donde se superan los 65.000 civiles fallecidos como consecuencia de su reacción a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Pero el monarca fue esta vez mucho más lejos. Con su habitual lenguaje diplomático y no sin dejar claro de antemano el aprecio del pueblo español al hebreo y su condena a los atentados de la organización islamista, exigió al primer ministro detener la «masacre». «No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", reclamó.

"España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos, un pueblo que, cuando regresa a España —a Córdoba, a Toledo, a Sevilla, a Barcelona— regresa a su casa; fue ese el principio inspirador de la ley por la que, en 2015 y con amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España» recordó. «Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto —enfatizó— comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo».

En una línea similar, el Rey defendió también la decisión de varios países miembros de la ONU —España en mayo de 2024, pero en los últimos días otros tan relevantes como Francia, el Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal— de reconocer en esos momentos el Estado palestino. Un gesto que Trump tildó la víspera de «regalo» a Hamás y que en España el principal partido de la oposición considera, al igual que naciones como Alemania, prematuro. «Debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y también —subrayó Felipe VI— en el reconocimiento universal del Estado de Israel».

La situación de Gaza es una de las cuestiones más relevantes y acuciantes de cuantas se abordan en esta semana de alto nivel de la ONU, pero no la única. La propia subsistencia de la organización internacional nacida de la devastadora experiencia de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo y la incendiaria intervención del presidente de Estados Unidos lo evidenció de forma muy gráfica. Trump no solo cargó con su habitual desdén contra la inoperancia de la institución en su 80 aniversario y presumió de haber acabado él mismo con «siete guerras» (aunque en Ucrania y Oriente Medios todos sus intentos hayan sido fallidos), sino que también la acusó de generar problemas y de financiar la inmigración ilegal. Incluso ridiculizó algunos de sus principales objetivos como la lucha contra el cambio climático, que llegó a tildar de «timo».

La intervención de Felipe VI —contrastada, como suele ser habitual en estos casos, con el propio Gobierno— abordó todas esas cuestiones desde una óptica radicalmente opuesta. Hacía diez años que el jefe del Estado no representaba a España en este foro y el momento elegido no es casual, porque puede ser leído también como señal de lo elevado del compromiso del país con Naciones Unidas en un momento de zozobra en el que las democracias liberales se tambalean y el multilateralismo retrocede. «La memoria del siglo XX nos interpela cada vez que nos reunimos en esta Asamblea General, nos recuerda para qué se creó esta casa de la comunidad internacional, en qué circunstancias nació y qué oscuros capítulos de la historia procuró cerrar definitivamente", dijo.

El Rey insistió así en la defensa de un mundo basado en reglas. «Son la voz de la razón aplicada a las relaciones internacionales, la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una tierra incógnita; un tiempo sin normas —subrayó— es una Edad Media». Y defendió el Pacto Mundial Migratorio y el Pacto Mundial de Refugiados, criticados el día anterior por el inquilino de la Casa Blanca. «Creemos que la inmigración, adecuadamente gestionada, es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino, y que los derechos humanos de los migrantes deben ser, en consecuencia la referencia principal de nuestra acción", reivindicó.

Y frente al ejercicio de ridiculización de las energías verdes —que, como ocurre con el migratorio, en España replica Vox-, se refirió al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una «triple crisis planetaria» que exige «un refuerzo de la gobernanza y unos recursos suficientes para acelerar la transición energética justa». «Son objetivos tan ingentes como necesarios, y por eso las dudas —remarcó— deben quedar fuera de la ecuación».

Sánchez anuncia el envío de un buque en apoyo de la flotilla

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer en Nueva York el envío de un buque militar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes. Se trata del BAM (buque de acción marítima) Furor, detallaron por su parte fuentes de la Armada.

Sánchez precisó que el patrullero oceánico zarpará desde el puerto militar de Cartagena (sureste) «equipado con todos los medios", que acudirá en auxilio de la flotilla si fuera necesario y, llegado el caso, «realizar algún rescate", dijo el presidente durante una comparecencia ante la prensa en la misión diplomática española ante Naciones Unidas. Los integrantes de la flotilla «representan a 45 países", recordó Sánchez, y «van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo", abundó. Los españoles presentes en esa flotilla «expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo», dijo.

La flotilla humanitaria detalló las «explosiones, enjambres de drones e interferencias en las comunicaciones", lo que causó «una urgente preocupación» por la seguridad de los participantes. Italia anunció también el envío de un buque militar, una fragata.