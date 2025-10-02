Hamás estudia el plan de Trump para Gaza con dudas ante falta de garantías

Publicado por Agencias El Cairo Creado: Actualizado:

El grupo palestino Hamás estudia el plan de Donald Trump para un alto el fuego definitivo en la Franja de Gaza para dar una respuesta en «dos o tres días» y con dudas sobre la ausencia de garantías internacionales para que Israel cumpla todos los puntos del trato. De acuerdo con esta fuente cercana a las conversaciones, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, el movimiento palestino sigue inmerso en «intensas» consultas entre las facciones que se encuentran en Gaza y las que están en el exterior, y los mediadores, dadas las divergencias que existen en varios puntos del plan. Hamás «informó a los mediadores durante estas reuniones de que es necesario que haya garantías internacionales para la retirada total israelí de la Franja de Gaza y de que no infrinja el alto el fuego", dijo la fuente. Una de las principales preocupaciones del grupo es la ausencia de garantías para que se implemente íntegramente el plan de Trump por parte de Israel y que se cumpla con la retirada total de sus tropas del enclave palestino. Hamás no quiere que «se dé legitimidad a la ocupación de la Franja de Gaza y criminalizar la resistencia». Más allá de esta duda compartida por los líderes del grupo, según el informante, entre los representantes de Hamás en el exterior de la Franja hay dos posturas encontradas, unos a favor de aprobar el plan sin condiciones y otros que mantienen «importantes reservas ante clausulas importantes». La fuente indicó que no se ha recibido aún «ninguna valoración» del plan por parte de los integrantes de la formación que se encuentra en Gaza, que son los más relevantes para alcanzar un acuerdo. Entre los líderes en el exterior, los que apoyan el plan apuestan por «el alto el fuego y que los mediadores se hagan cargo de garantizar su implementación por parte de Israel».