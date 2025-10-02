Diario de León

Hamás estudia el plan de Trump para Gaza con dudas ante falta de garantías

El buque de acción marítima (BAM) Furor ha zarpado la madrugada de este viernes del puerto de Cartagena para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes el pasado martes. EFE/Marcial Guillén

Agencias
El Cairo

El grupo palestino Hamás estudia el plan de Donald Trump para un alto el fuego definitivo en la Franja de Gaza para dar una respuesta en «dos o tres días» y con dudas sobre la ausencia de garantías internacionales para que Israel cumpla todos los puntos del trato. De acuerdo con esta fuente cercana a las conversaciones, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, el movimiento palestino sigue inmerso en «intensas» consultas entre las facciones que se encuentran en Gaza y las que están en el exterior, y los mediadores, dadas las divergencias que existen en varios puntos del plan. Hamás «informó a los mediadores durante estas reuniones de que es necesario que haya garantías internacionales para la retirada total israelí de la Franja de Gaza y de que no infrinja el alto el fuego", dijo la fuente. Una de las principales preocupaciones del grupo es la ausencia de garantías para que se implemente íntegramente el plan de Trump por parte de Israel y que se cumpla con la retirada total de sus tropas del enclave palestino. Hamás no quiere que «se dé legitimidad a la ocupación de la Franja de Gaza y criminalizar la resistencia». Más allá de esta duda compartida por los líderes del grupo, según el informante, entre los representantes de Hamás en el exterior de la Franja hay dos posturas encontradas, unos a favor de aprobar el plan sin condiciones y otros que mantienen «importantes reservas ante clausulas importantes». La fuente indicó que no se ha recibido aún «ninguna valoración» del plan por parte de los integrantes de la formación que se encuentra en Gaza, que son los más relevantes para alcanzar un acuerdo. Entre los líderes en el exterior, los que apoyan el plan apuestan por «el alto el fuego y que los mediadores se hagan cargo de garantizar su implementación por parte de Israel».

Buques israelíes inician el asalto a la flotilla a Gaza

Las 47 embarcaciones que partieron para componer la Flotilla Global Sumud y tratar de romper el cerco marítimo al que Israel somete a Gaza sabían perfectamente que la Marina hebrea no les permitiría alcanzar su objetivo. «Anoche (martes), varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones", contó uno de los coordinadores generales de la organización activista Progressive International. Desde entonces, los barcos han continuado avanzando y han superado el punto en el que el Medleen fue interceptado el pasado mes de junio. Pero no han logrado alcanzar la Franja. Cuando estaban ya a menos de 90 millas náuticas de territorio gazatí han anunciado la presencia de más de 20 buques a solo tres millas (poco más de 5 kilómetros). «Las Fuerzas de Defensa de Israel han contactado con nosotros para exigir que cambiemos de rumbo. Pero seguiremos navegando hacia Gaza", escribían desafiantes en X. Pocos minutos después anunciaban que el asalto se había iniciado en un vídeo de activista sueca Greta Thunberg.
