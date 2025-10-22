Putin planta a Trump: ya no hay cita en Budapest para hablar de la guerra

Publicado por EFE Washington / Tel Aviv Creado: Actualizado:

La Casa Blanca confirmó ayer que el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, ha sido cancelado no tendrá lugar en un «futuro inmediato», días después de que el mandatario estadounidense adelantara que la cita ocurriría «muy pronto».

«El secretario Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores (Serguéi) Lavrov mantuvieron una productiva conversación telefónica. No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato», dijo un funcionario de la Administración en un comunicado. El encuentro, para el que no se había anunciado fecha todavía, fue pospuesto tras una conversación de los dos jefes de la diplomacia de EE UU y Rusia en la que supuestamente abordaron los preparativos de la cumbre. Trump ha insistido en los últimos días que su intención era verse con su homólogo ruso en las próximas dos semanas en Hungría.

Además, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció este martes las amenazas «terroristas» por parte de su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, quien declaró que Varsovia detendría al presidente ruso, Vladímir Putin, si vuela a través de espacio aéreo polaco en dirección a Budapest.

Rusia descartó ayer tajantemente un alto el fuego en Ucrania y defendió que deben solventar las causas originales del conflicto antes de poner fin a la guerra, en alusión a las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la defensa de los derechos de los rusoparlantes.

Zelenski y líderes europeos, entre ellos el presidente español Pedro Sánchez, apoyan que Ucrania no renuncie a su territorio y que la línea de frente sea «punto de partida» de negociaciones con Rusia. Expresaron además su «firme apoyo» al llamamiento de Trump a un cese «inmediato» de los combates y rechazan cambios «por la fuerza» en las fronteras.

Mientras, en Gaza, Hamás planea infiltrarse en el próximo Gobierno de transición de Gaza. La emisora pública israelí KAN ha informado este martes de que la organización islamista ha desarrollado un plan secreto para posicionar a algunos afines y habría suministrado sus nombres a Egipto, así como los de los mediadores que intervienen en la confección de esta autoridad de tecnócratas. Y el vicepresidente de EE UU, JD Vance, llega a Israel en mitad de la creciente alarma en EE UU ante la posibilidad de que Netanyahu ordene desplegarse al Ejército por la negativa de los islamistas a desarmarse.