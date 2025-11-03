El Kremlin admite contactos con Venezuela para ayudar a Maduro

Publicado por Efe Moscú Creado: Actualizado:

El Kremlin admitió ayer contactos con Venezuela al ser preguntado por informaciones sobre una eventual solicitud de ayuda del líder de ese país, Nicolás Maduro, al presidente ruso, Vladímir Putin. «Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

Según el diario The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones de EE UU. Peskov, quien no mencionó directamente la supuesta petición de Maduro, subrayó, no obstante, que Rusia y Venezuela están unidas por «obligaciones contractuales».

Rusia y Venezuela firmaron en mayo pasado un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú.

EE UU está aumentando aún más su despliegue militar en el Caribe o que incluso planea ya ataques contra objetivos en Venezuela, por lo que crece el temor a una ofensiva de Washington contra el Gobierno de Maduro pese a que el propio Donald Trump negara esa posibilidad. Según periodistas especializados en defensa, EE UU pasará a tener en la zona en unos días ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino on un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

También ayuer, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció la recepción de otro sistema antimisiles Patriot procedente de Alemania.

"Hemos reforzado el componente 'Patriot' de nuestra defensa aérea ucraniana. Agradezco a Alemania y personalmente al canciller Friedrich Merz este paso conjunto para la protección de vidas humanas ante el terror ruso", escribió en X.

El presidente ucraniano afirmó que los ataques aéreos son la «estrategia principal» del líder ruso, Vladímir Putin.