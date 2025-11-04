EE UU diseña ya el despliegue de la fuerza internacional en Gaza

Publicado por Mikel Ayestaran Estambul Creado: Actualizado:

Con la primera fase del alto el fuego aún en el aire, los mediadores planean el paso a la segunda y Estados Unidos ya ha preparado un borrador de la propuesta que presentará al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la formación de la Fuerza Internacional de Estabilización. El portal Axios reveló que Washington planea una misión de dos años y que espera comenzar el despliegue de las tropas en enero, con el objetivo de acelerar el desarme de Hamás. El borrador ya estaría en poder de los países que forman parte del Consejo.

La formación y despliegue de esta fuerza estará coordinada con Egipto y, sobre todo, Israel, quien tiene la última palabra en todo lo que se refiere a Gaza y habría vetado la presencia de Turquía, que resultó clave como mediador en la negociación del acuerdo por su influencia en Hamás. Este cuerpo internacional tendría entre sus objetivos asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, garantizar la seguridad de los civiles y de las zonas humanitarias y formar y acompañar a nuevos agentes de policía palestinos. El mandato que Estados Unidos busca en la ONU incluiría además explícitamente el desarme de Hamás, el punto más complicado de la segunda fase del plan del presidente Donald Trump, y la retirada progresiva del Ejército israelí, que en la actualidad ocupa más de la mitad de la Franja.

El lunes se reunieron en Estambul los países árabes y musulmanes que apoyaron a Trump con su propuesta de alto el fuego y, según los medios israelíes, los primeros países que podrían formar la Fuerza Internacional de Estabilización serían Indonesia, Pakistán y Azerbaiyán. Una de las grandes incógnitas es conocer el mandato de esta fuerza ya que, según el borrador redactado por el equipo de Trump, se sugiere que actuaría como una fuerza de imposición a la que se le otorgaría una autoridad significativa para llevar a cabo operaciones militares. Aliados regionales de EE UU como Jordania dejaron claro hace semanas que «esperamos que sea mantenimiento de la paz, porque si se trata de imposición de la paz, nadie querrá involucrarse», en palabras del rey Abdalá a la BBC. No será sencillo encontrar ejércitos de otros países dispuestos a desplegarse mientras Hamás conserve armas y túneles.