Los turistas de la cacería humana en Sarajevo pagaban distintos precios según la presa

Un exgeneral de brigada bosnio y antiguo agente de inteligencia confirmó que italianos adinerados participaron en cacerías humanas en Sarajevo durante el asedio al que las tropas serbobosnias sometieron a la ciudad entre 1992 y 1996 durante la guerra civil, algo que está investigando la Fiscalía italiana. La identidad del confirmante de esos hechos es Edin Subasic, un antiguo militar del Ejército bosnio, que los reveló en declaraciones a la emisora regional N1. "El aspecto más morboso del ‘safari de Sarajevo fue que existía una tarifa sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana a los miembros del Ejército de la República Srpska (serbobosnio) en Grbavica para disparar a civiles: adultos, mujeres, niños, embarazadas, soldados",aseguró Subasic. La Fiscalía de Milán (norte de Italia) investiga supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a las personas asediadas en Sarajevo entre 1992 y 1996, a raíz de una denuncia interpuesta recientemente. Durante el asedio, en el que murieron más de 10.000 personas, la ciudad estuvo bajo constantes bombardeos y fuego de francotiradores desde las posiciones serbobosnias en las colinas que rodean la ciudad. El asedio terminó oficialmente en febrero de 1996, con la retirada de las tropas serbobosnias tras la firma en diciembre de 1995 del acuerdo de paz que puso fin a la guerra. La investigación parte de la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. "La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas", explicó en Roma el letrado Brigida. La denunciano plantea nombres sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que prueban su organización.