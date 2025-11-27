La suspensión de vuelos a Venezuela afecta, al menos, a 6.000 pasajeros en España

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas se han visto afectados por las cancelaciones de vuelos durante toda esta semana entre España y Venezuela como consecuencia de la alerta emitida por la Agencia de Seguridad Aérea para no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe. Fuentes de Iberia han explicado que hasta el próximo lunes 1 de diciembre, la fecha hasta la que se mantienen las suspensiones, se habrán visto afectados unos 3.000 pasajeros. La compañía ofrece a sus clientes cambiar su vuelo para otra fecha, volar a otro destino alternativo en América Latina o el reembolso del billete en la misma forma en que se hubiera producido el pago. Por su lado Plus Ultra estima que serán 2.400 los pasajeros afectados por estas suspensiones hasta el próximo domingo, 30 de noviembre. Fuentes de Air Europa han declinado dar cifras de pasajeros afectados pero señalan que ofrecen cambios de fechas, cambios de rutas o bien un vale o el reembolso de lo pagado. Después de que este martes el Gobierno de Nicolás Maduro advirtiera a las aerolíneas de que revocará sus permisos de forma «permanente» si no reanudan los vuelos este mismo miércoles, las compañías consultadas dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la AESA. El ultimátum del Ejecutivo venezolano venció ayer. Iberia operó sus dos últimos vuelos el pasado sábado (uno de ida y otro de vuelta.