Hong Kong investiga a la constructora del incendio de Tai Po con al menos 94 fallecidos

Una nube de humo sale desde uno de los edificios calcinados en Hong Kong, con decenas de víctimas mortales. EFE/EPA/LEUNG MAN HEI.

Publicado por EFE Pekín Creado: Actualizado:

La constructora hongkonesa Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación integral del complejo de vivienda pública Wang Fuk Court en Tai Po, donde el miércoles hubo un incendio que ha causado al menos 94 fallecidos y más de 200 desaparecidos, acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral.

El fuego se inició en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Según los informes periciales preliminares, las llamas se extendieron en pocos minutos a otros seis edificios debido al empleo de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad instaladas en los huecos de los ascensores y a redes de malla exterior sin resistencia al fuego.

Tres altos directivos de Prestige, los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, así como el apoderado Steve Wong Chung-kee, fueron detenidos el jueves acusados de homicidio imprudente grave.

Paralelamente, la Comisión Independiente contra la Corrupción ha creado un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, licitado en 2023 por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares estadounidenses, 36,5 millones de euros) y ganado por Prestige entre 57 empresas concurrentes.

De acuerdo con documentos del Departamento de Trabajo citados por el diario hongkonés South China Morning Post, la compañía fue condenada en noviembre de 2023 por dos infracciones laborales en una obra en el distrito de Mid-Levels, con multas de 3.000 y 4.000 dólares hongkoneses por falta de supervisión en andamios y accesos seguros.

Asimismo, en agosto de 2023, el Consejo Disciplinario de Contratistas Registrados la inhabilitó durante cuatro meses para ejecutar obras menores y le impuso sanciones por deficiencias similares en los proyectos de Ning Yeung Terrace y Parkway Court.

Pese a estos antecedentes, el informe técnico elaborado por la consultora Will Power Architects Company, encargada de evaluar a los licitantes, certificó en 2023 que Prestige no presentaba antecedentes penales ni litigios pendientes y le otorgó la máxima calificación (B), lo que facilitó su contratación.

La corporación de propietarios había designado en 2021 a Will Power como asesora del proyecto, aunque ese mismo año un grupo de vecinos intentó destituir a la directiva por presuntos procesos opacos de contratación, según publicaciones en redes sociales y medios locales.

El Departamento de Trabajo reconoció este viernes haber realizado 16 inspecciones en la obra desde julio de 2024, con tres procedimientos sancionadores en curso, y haber emitido una advertencia específica el 20 de noviembre, nueve días antes del incendio, en la que exigía reforzar las medidas contra incendios por el uso de materiales combustibles en fachadas.

Will Power Architects difundió un comunicado en el que asegura que colabora plenamente con la policía, los bomberos y la unidad independiente de verificación del Departamento de Vivienda, aportando planos, datos y asesoramiento técnico.

El Gobierno de Hong Kong informó que Prestige mantiene once contratos activos en edificios privados, ya inspeccionados por el Departamento de Edificios, y anunció la suspensión cautelar de cualquier relación contractual con la empresa.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, ordenó revisiones urgentes en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor.

Hasta el momento, 56 personas permanecen ingresadas, nueve de ellas en estado crítico, repartidas en nueve hospitales. Los equipos de rescate continúan trabajando en las plantas superiores, donde persisten focos activos que requieren el empleo de plataformas aéreas.