Las impactantes imágenes del devastador incendio de los edificios de Hong Kong

El incendio que desde hace dos días asola el complejo residencial de Wang Fuk por fin se ha extinguido este viernes, convertido ya en una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna de Hong Kong. Sus trágicas dimensiones están todavía por dilucidar con exactitud. La cifra oficial de fallecidos se eleva por ahora a 128, aunque se prevé que siga aumentando a medida que avanzan las labores de rescate. Unas 200 personas permanecen en paradero desconocido, y fuentes policiales han alertado a este medio que dentro de los bloques podría haber hasta "un centenar" de cadáveres. "Hasta ahora los bomberos solo han despejado los escombros, no han recogido los cuerpos porque su prioridad era buscar supervivientes. Lo que hacían era fotografiar los rostros reconocibles y apuntar el piso donde los encontraban", explican a este medio agentes involucrados en la operación. Dichas imágenes, "en su mayoría ancianos y niños", acaban colgadas en una gran pared en el interior del centro comunitario Kwong Fuk, un espacio a la vuelta de la esquina donde acuden familiares de los desaparecidos, en busca de respuestas definitivas tanto o más dolorosas que la incertidumbre.