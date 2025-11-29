Zelenski cesa al líder de las conversaciones de paz tras el registro de Anticorrupción

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Volodímir Zelenski ha destituido este viernes a su jefe de gabinete y principal asesor, Andriy Yermak, tras el registro de su oficina y su domicilio por agentes anticorrupción. El presidente ucraniano ha tomado esta medida para evitar que siga creciendo el escándalo por el pago de sobornos a exministros y altos cargos gubernamentales vinculados a contratos empresariales con la empresa pública de energía nuclear. Con Yermak son ya tres los ministros que ha cesado Zelenski, cuyo mandato se ve seriamente asediado por el mayor escándalo de corrupción en la exrepública desde el comienzo de la guerra. El mandatario iniciará este sábado consultas para designar a un nuevo hombre fuerte de su gabinete. El golpe ha sido especialmente duro. En sus primeras declaraciones tras los registros, el presidente ha evitado las referencias a la red de mordidas y ha preferido centrarse en hacer un llamamiento a cerrar filas ante la invasión rusa. «Ante un desafío externo como la guerra, debemos ser fuertes internamente. Centraremos toda nuestra fuerza en la defensa de Ucrania. Todos debemos actuar así, en beneficio de nuestro Estado, y defenderlo. Este es un principio inmutable", ha señalado antes de anunciar que «próximamente se celebrarán reuniones con la parte estadounidense", las mismas que hasta ahora lideraba su cesado jefe de gabinete. El registro de la oficina y la vivienda de Andriy Yermak, el jefe de gabinete de Volodímir Zelensky y el político más poderoso de Ucrania después del presidente, conmociona a los ucranianos y extiende su impacto a la comunidad internacional como las ondas de un estanque. Las dos principales agencias contra el fraude han entrado este viernes en la sede de la Presidencia e inspeccionado las dependencias que ocupa el asesor. Yermak, acompañado en todo momento por su abogado, afirma haber colaborado con los agentes y se encuentra pendiente de los resultados de la investigación.