Putin amenaza a Europa y humilla a los enviados de Trump a Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió ayer a Europa que, si quiere guerra, Rusia está lista para combatir, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense.

«No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos», dijo a la prensa local.

Subrayó que Europa «no es Ucrania», ya que en el país vecino el ejército ruso, según el jefe del Kremlin, actúa «de manera quirúrgica», en alusión a que no tienen lugar bombardeos indiscriminados, algo que niega Kiev y Occidente. «Esta no es una guerra en el sentido moderno del término. Si Europa quiere una guerra y la empieza, entonces puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo», señaló.

Putin considera que los países europeos están a favor de la guerra porque se niegan a aceptar el plan original de paz del presidente de EE UU, Donald Trump, que representaba prácticamente la capitulación ucraniana al exigir rechazar el ingreso en la Otan, retirarse de todo el Donbás, renunciar a reparaciones rusas y reducir el tamaño de su ejército. Además, acusó a los europeos de vivir «en la ilusión» de que pueden asestar a Rusia una «derrota estratégica», cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

«Aunque entienden que eso ya hace mucho que es pasado. En su momento, confundieron el deseo con la realidad. Pero no pueden y no quieren reconocerlo», dijo.

Aunque rechazó las propuestas de paz europeas, aseguró que Europa puede volver a participar en las negociaciones de paz si sus países «quieren regresar a la realidad, partiendo de la situación que se ha creado sobre el terreno».

El presidente ruso volvió a humillar a Witkoff al hacerle esperar en su visita al Kremlin en la que llevaba la propuesta pactada por EE UU y Ucrania. Putin recibió al enviado especial de la Casa Blancapara abordar los términos del plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. "Encantado de verle", dijo Putin a Witkoff al comienzo de la reunión que tiene lugar en el Gran Palacio del Kremlin, al que hizo esperar mientras él estaba en un acto de poca trascendencia.

En las imágenes ofrecidas por el canal de Telegram del Kremlin se ve al líder ruso sentado en la mesa frente al emisario estadounidense, que llegó a la reunión junto a Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump. Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado. A Putin le acompaña el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario económico de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.

La reunión está marcada por el escándalo de la filtración a la prensa de las conversaciones telefónicas entre Witkoff y Ushakov, y también entre este último y Dmítriev. Entre otras cosas, según la prensa, Witkoff recomendó que Putin llamara a Trump antes de la reunión del segundo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.