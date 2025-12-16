"Todo el mundo querría un hijo como el mío", dice la madre del asesino de Sídney

Fotografía publicada en el perfil de X del líder político de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, que muestra a Minns (i) visitando en el hospital a Ahmed al Ahmed, el hombre que desarmó a uno de los autores del atentado perpetrado ayer en Sídney. Junto a la fotografía, Minns define a Ahmed como "un héroe de verdad" cuya "increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas al desarmar a un terrorista con un enorme riesgo personal".Chris Minns vía red social X

Australia se despertó este lunes conmocionada tras el peor atentado terrorista en el país en tres décadas. Un brutal episodio aún más traumático si cabe por atacar a una comunidad en concreto, la judía, durante la celebración de una importante festividad, Janucá, en uno de los lugares más icónicos del país, la playa de Bondi en Sídney. Las últimas cifras oficiales reflejan 15 fallecidos y 39 heridos. Entre las víctimas, la más joven es una niña de 10 años, Matilda. También hay un superviviente del Holocausto de origen ucraniano, Alex Kleytman; un rabino padre de cinco hijos, Eli Schlanger; y un joven francés, Dan Elkayam.

Según avanzaba la jornada, la investigación arrojó más información sobre los autores del atentado: un padre y un hijo, Sajid y Naveed Akram, de 50 y 24 años, ambos musulmanes. La Policía abatió al primero, mientras que el joven fue hospitalizado y permanece en estado crítico. Sajid, frutero, y Naveed, albañil en paro, dijeron a su familia que iban a pasar un fin de semana de pesca. «Mi hijo no tiene armas de fuego, ni siquiera sale, no se junta con amigos. No bebe, no fuma, no va a malos sitios (.). Todo el mundo querría tener un hijo como el mío, es un buen chico", comentaba Verena, esposa y madre de los asesinos, en declaraciones recogidas por el diario 'The Sydney Morning Herald'.

Las Fuerzas de Seguridad registraron la casa, donde también vivían una hermana de 22 años y un hermano de 20. Allí confiscaron seis armas de fuego —a nombre del padre— y habrían realizado dos arrestos sin confirmar. También inspeccionaron su alojamiento temporal en busca de más pruebas, tras localizar un coche bomba en Campbell Parade, la concurrida avenida que circula en paralelo a la playa. El país de origen de Sajid no ha trascendido, pero se cree que sería originario de Pakistán. De acuerdo a los datos facilitados por el ministro del Interior, Tony Burke llegó a Australia en 1998 con un visado de estudiante y desde 2001 residía de manera permanente. Ese año nació Naveed, ciudadano australiano de pleno derecho.

Algunas grabaciones muestran cómo Naveed, tras posicionarse en lo alto de una plataforma, habría hecho un gesto a los viandantes a sus espaldas para que abandonaran el lugar, evidencia de su propósito de atacar específicamente a la comunidad judía y, por tanto, de la motivación religiosa. El joven fue alumno del Instituto Al-Murad, un centro de estudios árabes y coránicos que habría influido en su radicalización. El chico, de hecho, constaba desde 2019 en los archivos de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad aunque no suponía una «perspectiva de amenaza inminente».

El atentado ha generado una oleada de indignación contra el Gobierno ante su indolencia contra el antisemitismo creciente. Australia ha registrado una veintena de ataques contra la comunidad judía desde el comienzo de la guerra en Gaza, incluyendo la quema de varias sinagogas e incluso una guardería en Sídney en enero. "Tengo que decir que he estado conteniendo el aliento, temiendo que algo así pudiera suceder pese a la cantidad de advertencias", denunció Jillian Segal, enviada especial para Combatir el Antisemitismo, en declaraciones a la radio pública ABC.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, visitó este lunes la playa de Bondi. No respondió a las críticas, vertidas por personalidades como su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y en su lugar llamó a la unidad nacional. "Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, de antisemitismo, de terrorismo", incidió. Su Ejecutivo planea endurecer la ley de tenencia de armas para eliminar las licencias de por vida como la que poseía Sajid Akram.