'No nací para esto': una campaña de la Policía para prevenir la explotación y la trata de mujeres colombianas

La Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, han lanzado una campaña conjunta para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres -especialmente colombianas, en España-, prevenir nuevos casos y, por último, detectar y amparar a mujeres que ya se encuentran en contextos de explotación sexual, para que puedan reportar su situación y ser atendidas de manera integral. La iniciativa, denominada #NoNacíParaEsto, puesta en marcha de forma paralela en España y Colombia, transmite tanto la preocupación por el riesgo actual de la captación de posibles víctimas como la esperanza de que mujeres que hayan sido explotadas puedan encontrar la libertad a través de la difusión de los contactos de ayuda. La idea central de la campaña se centra en que detrás de cada mujer explotada sexualmente hay una historia que no eligió o una niña que no soñaba con esto para su futuro. La propuesta presenta una campaña informativa y preventiva bajo el lema principal “No nací para esto”, acompañada de la frase “Ninguna niña sueña con ser explotada”. Este mensaje resume el enfoque de la acción: alertar a las mujeres colombianas sobre los riesgos de caer en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente a través de ofertas laborales falsas o engañosas.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos, que si se desea sería anónima y confidencial, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. Dicho servicio funciona 24/7 y es atendido por profesionales de la BCTSH-UCRIF. Además, Amar Dragoste pone también a disposición su línea de atención 24 horas para mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452 y del correo electrónico contacto@amardragoste.org. Igualmente cuentan con la web www.amardragoste.org y los siguientes perfiles en redes sociales https://www.instagram.com/amardragoste/ y https://www.youtube.com/@amardragoste donde ofrecen información sobre sus servicios de asistencia a víctimas de trata. La Policía Nacional de Colombia, por su parte, dispone de la cuenta de correo

dijin.gisef-tra@policia.gov.co y el teléfono +57 320 302 9679 para recibir información de casos por el delito trata de personas.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, tiene encomendada la prevención, investigación y persecución de las redes y organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos en cualquiera de las tipologías, la explotación sexual y laboral, la prostitución coactiva y el blanqueo de capitales en el área de competencia de la Comisaría General, así como los delitos conexos a estas conductas delictivas, con especial referencia al uso de las nuevas tecnologías que faciliten la comisión de este tipo de delitos.

Además, la unidad a la que pertenece, que es la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), se constituye por mandato ministerial en Oficina Nacional Central en relación con otros organismos o entidades, coordinando la cooperación policial y judicial, nacional e internacional en esta materia.

Con más de 15 años de experiencia, Amar Dragoste es una asociación española que trabaja por la libertad de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, prostitución y violencia sexual. Su modelo de atención integral incluye recursos residenciales protegidos, unidades móviles de detección, programas de prevención, inserción sociolaboral, así como atención psicológica y jurídica. Su labor ha acompañado ya a miles de mujeres en procesos de recuperación y libertad, y su lema "Luchando por la libertad, vida a vida" refleja el compromiso con cada historia individual.

Por estos motivos, y conscientes de que las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual precedentes de Colombia supusieron en 2024 el 44.45% del total, y de que Colombia es el primer país en número de víctimas identificadas en España en trata sexual, trata laboral, explotación sexual y explotación laboral, se ha querido participar activamente en esta campaña preventiva, con la que se pretende, por una parte, hacer ver a las potenciales víctimas en Colombia que las organizaciones criminales utilizan con frecuencia falsas ofertas de empleo, aprovechándose de sus sueños de alcanzar una vida mejor para, finalmente, comerciar con ellas y explotarlas. También se pretende mostrar a los hombres que demandan y compran prostitución en España la realidad que hay detrás de muchas personas cuyos cuerpos están siendo explotados sexualmente en contextos de prostitución.

Según una investigación de Amar Dragoste que analiza 50 casos judicializados de trata con fines de explotación sexual de mujeres colombianas en los últimos cinco años, el 71% fueron explotadas en pisos clandestinos en España.

Captación y explotación

Desde que en 2015 dejara de requerirse visado a los ciudadanos colombianos para su entrada en España, las organizaciones criminales han aumentado su presión sobre las jóvenes que desean buscar un futuro mejor en España, como la niña que protagoniza la campaña.

Las prometedoras ofertas de empleo -finalmente fraudulentas-, abusando de la situación de necesidad de muchas jóvenes colombianas, terminan convirtiéndose en explotación en España y, cada vez más, en el resto de Europa. En este sentido España es país de destino y de tránsito.

En 2024 se ha identificado a 1.972 nacionales colombianos en situación de riesgo –en su mayoría mujeres-, es decir, en el marco de una inspección administrativa en espacios donde están siendo prostituidas o explotadas sexualmente. Otros 1.509 en centros de trabajo en los que ha habido previos episodios de explotación laboral. Estas cifras suponen un incremento del 357% desde 2016, año posterior a la retirada del visado.

En el acumulado de los últimos diez años, se ha identificado formalmente como víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual a 2.085 ciudadanas colombianas, con un incremento exponencial desde la pandemia.

Vocación de liderazgo a nivel mundial

La Policía Nacional ha tenido siempre vocación de liderazgo en la lucha contra la trata de seres humanos a nivel mundial. Prácticamente desde el año 2000, la UCRIF adoptó los postulados del Protocolo de Palermo. Incluso antes de la tipificación en España del delito de trata de seres humanos se venía actuando contra él bajo los tipos legales que entonces lo permitían.

En 2013, con el lanzamiento del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, la Policía Nacional se convirtió en una de las primeras instituciones públicas a nivel nacional e internacional no solo en la elaboración de un plan preventivo y reactivo, sino en crear una unidad policial específicamente especializada en la materia. Se trata de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos.

Enfoque integral

Esta estructura policial, junto a la legislación y el trabajo conjunto de la Policía Nacional y los recursos asistenciales, con un claro enfoque “victimocéntrico”, ha permitido que España destaque en su atención a la víctima de trata de seres humanos.

La finalidad que persigue la UCRIF, en su papel de Oficina Nacional Central, es la completa desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos, cuyo motivo central es no limitarse a la detención de quienes en España explotan a personas, sino ser capaces, a través de los distintos canales de cooperación internacional, de alcanzar a quienes en los países de origen captan y envían a las víctimas. En este sentido, la Policía Nacional considera a Colombia y a su Policía Nacional aliados estratégicos en la lucha contra la esclavitud moderna. La coordinación entre ambas policías es muy estrecha.

La UCRIF articula esta lucha sobre determinados pilares que la sustentan: la sólida y continua formación de sus investigadores, la investigación de todas las fases de la trata a través de internet y las nuevas tecnologías, la cooperación internacional y la investigación financiera que permita la descapitalización de las estructuras criminales, privándoles de capacidad operativa e impidiendo la continuidad delictiva por las mismas u otras personas.

Para lograr todos estos objetivos, la Policía Nacional cuenta con la BCTSH-UCRIF, en la que trabajan 90 efectivos, a quienes se suman los efectivos de las 23 UCRIF y Brigadas de Extranjería distribuidas por todo el territorio nacional. Todo ello apoyado por oficiales de enlace en EUROPOL y en países de todo el mundo para lograr una mejor coordinación con terceros países.