Putin quiere extender la guerra a 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este miércoles dispuesto a seguir combatiendo en 2026 con el fin de conquistar todo el Donbás y crear una franja de seguridad en otras tres regiones ucranianas, si fracasan las negociaciones de paz con Estados Unidos. «No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022 (...) Occidente desató la guerra. Nosotros sólo intentamos ponerle fin, terminarla», dijo al dirigirse a la plana mayor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa rusos. Putin alabó la voluntad del presidente de EE.UU., Donald Trump, de alcanzar una solución negociada al conflicto, pero consideró «improbable» solucionar los problemas pendientes «por la vía pacífica» con la actual generación de líderes europeos. Aunque no aludió a las consultas a tres bandas de esta semana en Berlín, respondió directamente a las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Kiev no renunciará a su territorio ni ‘de iure’ ni ‘de facto’. «Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar», aseguró. Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes estiman en menos del 1 % —menos de 5.000 kilómetros cuadrados— el territorio ucraniano conquistado por Moscú.