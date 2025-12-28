Un padre y sus tres hijos, españoles, mueren en un naufragio en Indonsia

Publicado por Javier Gascó / J. A. Marrahí Valencia Creado: Actualizado:

La tragedia del naufragio en Indonesia golpea con dureza a una familia valenciana y también al mundo del deporte y la gastronomía de la Comunitat. Las víctimas, un hombre y sus tres hijos, mantienen un estrecho vínculo con el dueño del conocido restaurante El Coso del Mar de Valencia y con el Valencia CF. Los afectados por esta desgracia en aguas del paraíso asiático del turismo son Andrea Ortuño, hija del propietario del local de restauración, Enrique Ortuño, el marido de ésta, Fernando Martín (entrenador del Valencia femenino B), y cuatro de sus seis hijos que se encontraban de vacaciones en Bali, aprovechando el periodo navideño.

Lo que iba a ser un tiempo de descanso, disfrute y desconexión, transformado en una pesadilla. Según personas próximas a la familia, la madre e hija de Enrique, Andrea, pudo salvar la vida, al parecer, tras caer al mar y ser rescatada posteriormente. Lo mismo sucedió con una de las hijas del matrimonio. Sin embargo, Fernando, de 44 años, y sus otros tres hijos, desaparecieron y se les perdió el rastro tras el naufragio. Algunas fuentes locales los daban ayer por fallecidos, como citó el Valencia CF, mientras el rastreo marítimo para poder confirmarlo con el hallazgo de cuerpos continuaba ayer en el escenario del hundimiento.

Los pequeños que probablemente han perecido en el mar junto con su padre son Elia, de 12 años, Kike, de 10, y Mateo, de 9. La más pequeña del grupo familiar desplazado a Indonesia es la que pudo salvar la vida junto a su madre, como confirmó Enrique Ortuño en declaraciones a Las Provincias. Otros dos hijos del matrimonio (en total son seis) se habían quedado en Valencia con la familia materna.

La tragedia se produjo el viernes, sobre las 20.30 horas (en torno a las 14 horas en horario español). Fernando, Andrea y sus cuatro hijos se habían embarcado en el KM Putri Sakinah, un pequeño navío turístico de madera de unos 20 metros de eslora, dos alturas y provisto de pequeños camarotes privados. Como explicaron sus familiares, su intención era visitar una isla del parque natural de Komodo, un destino de naturaleza muy apreciado por sus vistosos dragones, los lagartos de mayor tamaño del mundo. Llevaban unos 30 minutos de travesía en la embarcación turística, donde viajaba la familia valenciana, cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico.

La embarcación se hundió en aguas de Padar tras sufrir una avería en el motor, como cita un reporte preliminar del que se ha hecho eco la agencia EFE. Otras informaciones aluden a un fuerte envite del agua que tumbó la embarcación y otra gran ola que la partió. Posiblemente, esto sucediera al quedar a merced del mar, a la deriva y sin gobierno por la citada avería previa. Sucedió todo cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo, al este de Bali.

El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo aportó las primeras informaciones. Los datos iniciales eran confusos y apuntaban a que los desaparecidos eran una pareja y sus dos hijos. Añadían que el dispositivo de emergencia se había saldado con el rescate de siete personas, entre ellas dos turistas, los cuatro tripulantes y el guía turístico. Pero luego todo se aclaró: los únicos desaparecidos eran Fernando y tres de sus hijos. Su esposa y la pequeña de la familia estaban entre los auxiliados. Según ampliaron medios locales indonesios, el rescate de Andrea, su hija, y el resto de tripulantes se llevó a cabo durante la madrugada, con otra embarcación turística y un buque de la Misión de Búsqueda y Rescate (conocido como SAR por sus siglas en inglés) de la región de Maumere. El mismo equipo que trabajó en el salvamento retomó ayer, aunque con pocas esperanzas, la búsqueda de Fernando y sus tres hijos desaparecidos. En las operaciones de búsqueda también participaba otra unidad de la región de West Manggarai, un buque de rescate movilizado desde la región de Labuan Bajo y un bote inflable de la Base Naval de Labuan Bajo. Se sumaron también especialistas en buceo.

El consulado en Yakarta estaba prestando ayer toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada desplazado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar. Los equipos de rescate de Indonesia tienen previsto reanudar este domingo la búsqueda de los desaparecidos, según el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR). Y es que el tiempo de ayer seguía siendo muy malo en la zona. Señalaron que el equipo de salvamento se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad".

Las autoridades indonesias han confirmado que los intentos de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según fuentes diplomáticas. La familia, mientras, aguarda con fe, aunque consciente de las pocas posibilidades. Enrique Ortuño, por ejemplo, cree que la probabilidad de que sus tres nietos y su yerno sean hallados con vida son escasas, pero se resiste a perder toda esperanza. El padre y abuelo de las supervivientes está en contacto continuo con su hija. Apuntó algún detalle más sobre su vivencia y el modo en el que logró eludir el fatal destino. Según la información que le ha trasladado Almudena, "salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta". Ambas cayeron al mar y fueron rescatadas, pero sus tres nietos y su yerno "posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente".

Fuentes del Ministerio de Exteriores ya se han puesto en contacto con las autoridades indonesias y el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos supervivientes, madre e hija. Confirmaron que están "fuera de peligro".

Desplazaron personal a Labuan Bajo para ponerse en contacto con las familias de los afectados. Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo y las autoridades del país asiático han confirmado que las labores de rescate podrían extenderse "hasta tres o cuatro días".

Las autoridades portuarias de la zona atribuyeron el naufragio a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura. "Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial", aseguró el director de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto. La isla de Padar permanecía ayer cerrada al turismo debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Consternación en Valencia

La familia de Fernando y Andrea es muy conocida en Valencia. La noticia de lo que les había ocurrido durante su viaje de vacaciones en Indonesia empezó a extenderse con las primeras informaciones que llegaban ayer por la mañana desde el país asiático. Tanto en el entorno de El Coso, como en el Valencia CF y entre los muchos que les apreciaban en la capital del Turia. Fernando Turanzo, secretario de la Asociación de Empresarios Hosteleros de las Arenas, lamentó el trágico suceso y confirmó a primera hora a este diario los vínculos de la familia con El Coso del Mar, en el Paseo de Neptuno.

Un hijo del propietario Enrique Ortuño, hermano de Andrea, se ha desplazado a Indonesia para apoyar en todo a su hermana y sobrina supervivientes.

Las muestras de solidaridad y pesar se sucedieron a lo largo de la jornada. Incluyeron al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. "He hablado con la familia de las personas desaparecidas en Indonesia, que vive horas de enorme incertidumbre. Les he trasladado todo mi afecto y el apoyo de la Comunitat Valenciana", publicó a las tres y media de la tarde de ayer en su cuenta de X.

"El Consell y la Generalitat están a su disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles".