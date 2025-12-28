"Mi hija salió con la nena pequeña, mi yerno y tres nietos quedaron atrapados"

Publicado por A. Rallo / J. Gascó Valencia Creado: Actualizado:

Enrique Ortuño, el propietario del conocido restaurante El Coso del Mar, vive unas horas de extrema angustia, desesperación y desconsuelo. Apenas existe un hilo de esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos, su yerno, Fernando (44 años), que lo fichó en León en 2007 como jugador la Cultural, y sus tres nietos Elia (12 años), Kike (10 años) y Mateo (9 años). Sólo su hija Andrea y su nieta más pequeña, de siete años, pudieron escapar de la trampa mortal en la que se convirtió el barco en el que viajaban por el Índico. Y el resumen del relato de su familiar anticipa la mayor de las desgracias: "Cuando salí con la pequeña sabía que los cuatro estaban atrapados en el camarote".

Al parecer, según la información que han trasladado las autoridades, se ha encontrado la mitad del barco. "Los cuerpos deben estar en el fondo del mar, en la otra parte", especula el empresario. "Difícil recuperar los cuerpos si no hay un milagro". La búsqueda, según explica Enrique, se mantendrá tres días y, a partir de ese momento, ya se da a los desaparecidos por fallecidos. Se trata de una familia aventurera y muy deportista. Les encanta el pádel, la natación sincronizada, la hípica. Fernando, de hecho, es entrenador en el Valencia femenino. "Estaban en un viaje de placer". No era la primera excursión que realizaban durante este viaje en plenas Navidades. Los días anteriores, este naufragio se produjo el jueves alrededor de las 13 horas en España y las 20 horas locales, habían hecho otras excursiones por la zona y puede que incluso en la misma embarcación.

El día del accidente se dirigían a la Isla de Komodo, cuyo principal atractivo son sus famosos dragones. "Afrontaban el viaje como una aventura más... A veces, no se mira el riesgo de estas cosas", comenta Enrique. Los abuelos maternos, que residen en la Pobla, se había quedado al cargo de otros dos nietos de la pareja. En total, tienen seis hijos. "El mar estaba muy mal, con olas muy graves", recuerda Enrique de lo que le ha transmitido su hija. La embarcación tenía unos 20 metros de eslora, con camarotes, una pequeña cocina... "Era de madera", señala Ortuño por las fotos que había enviado su hija.

El empresario quiere destacar el papel de las autoridades que se han puesto de inmediato a su disposición. Desde la Generalitat y la Delegación de Gobierno han mantenido conversaciones para informarle de la situación y de los próximos trámites. "Están muy bien coordinados", se felicita. También ha querido agradecer la labor de la Guardia Civil al facilitarle contactos locales para informarle de los trabajos de búsqueda.

De igual modo, el que fuera arzobispo de Valencia Carlos Osoro ha contactado con la familia para ponerse a su disposición y organizar un funeral. Otro hijo de Enrique se ha marchado a Indonesia para consolar a su hermana y ayudar en toda esta complicada labor que comienza ahora. Son días duros. De enorme dolor para esta conocida familia valenciana. La entereza de Enrique resulta hoy heroica. El Putri Sakinah (algo así como Princesa de la Paz) es una de las cientos de embarcaciones tradicionales que, con mayor o menor lujo, se dedican a ser charter en el archipiélago más grande del mundo.

La nave, de 22 metros de eslora, sufrió un problema mecánico justo durante una tormenta, con olas de entre dos y tres metros, lo que debió dejar la embarcación sin control y a merced del oleaje. La web que alquila la embarcación. Boat Komodo Tour, cuenta con varias opciones en cartera. Esta, la que había contratado la familia valenciana, es de las más austeras. Está hecha en madera y cuenta con cinco camarotes, algunos con baño privado y otros compartido. La nave dispone también de un bote salvavidas, el que utilizaron los rescatados hasta la llegada de otras naves. Se desconoce la tripulación necesaria para gobernar el Putri Sakinah. La empresa ofrece diferentes trayectos. El más corto, de una noche y dos días, cuesta alrededor de 1.100 euros para un grupo de entre seis y siete personas. Los guías turísticos también plantean la posibilidad de hacer tres noches o incluso el viaje de mayor distancia, cuatro noches. El barco cuenta con un chef encargado de las comidas y cenas y dispone de un guía en inglés. Para el viaje recomiendan, sombrero, crema solar, gafas y calzado adecuado para las rutas por las islas.