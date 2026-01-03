Trump dice que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela

Fotografía de archivo del 25 de julio de 2024 que muestra a los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tendría que "analizar" si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena FoxNews sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: "Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo".

"(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico.

Trump insistió en que Maduro - a quien Estados Unidos no reconoce como presidente legítimo de Venezuela- tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024, por lo que la "gente no siente ningún aprecio por él".

"Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó el presidente estadounidense.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que se desconoce el paradero del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a Estados Unidos, después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia estadounidense.

Vuelta de Machado

La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en el país, después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en medio de un ataque.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, Machado llamó a los venezolanos que están en su país a estar "listos para poner en marcha" algo que dijo anunciará "muy pronto" a través de sus canales oficiales, sin precisar detalles.

"Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", prometió la nobel de la Paz.

La opositora manifestó que Estados Unidos ha "cumplido su promesa de hacer valer la ley" ante la "negativa" de Maduro a "aceptar una salida negociada".

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", subrayó.

Machado reclama la victoria de González Urrutia, a quien da como ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024, y rechaza el resultado que otorgó el triunfo a Maduro.

"Esta es la hora de los ciudadanos (...). Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", instó la exdiputada.

Por su parte, González Urrutia se dirigió a los venezolanos en estas horas que calificó como "decisivas" y dijo estar listo para la "gran operación de la reconstrucción" de Venezuela.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".