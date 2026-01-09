La Venezuela de Delcy libera a presos políticos, entre ellos 5 españoles, con la mediciación de Zapatero

Integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) llegan al centro de deytención El Helicoide, en Caracas, tras el anuncio de la liberación de presos políticos, entre ellos cinco españoles.EFE

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado ayer la excarcelación de un «número importante» de presos políticos en las próximas horas, tanto nacionales como extranjeros. En la primera remesa han salido de la cárcel cuatro prisioneros españoles. «Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte», ha asegurado Rodríguez. Entre los liberados están los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que ya se encuentran en la embajada, en Caracas. Fueron detenidos en septiembre de 2024 bajo la acusación de pertenecer a los servicios secretos españoles (el CNI) y de planear un atentado contra Maduro. Sus familias siempre han negado estas imputaciones y aseguran que se encontraban en el país caribeño como turistas. Los otros liberados son Miguel Moreno Dapena, de un buque cazatesoros, Ernesto Gorbe Cardona, que se quedó sin papeles y estaba de manera irregular en el país, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y profesora de la Universidad Central de Venezuela.

El dirigente chavista ha señalado que «en las próximas horas» se sabrá del número total de encarcelados, y, según varios medios, ha agradecido la mediación realizada por el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; el máximo mandatario de Brasil, Lula Da Silva, y el Gobierno de Catar, que también ha intervenido en procesos de paz como el de Gaza.

El Gobierno de Pedro Sánchez pidió el martes a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los «presos políticos» españoles en ese país. La nueva jefa del Ejecutivo chavista juró el lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas armadas estadounidenses y llevado a Nueva York, donde está arrestado y acusado de narcotráfico y otros delitos.

Entre 14 y 20 españoles El Ejecutivo español, asimismo, anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país. Y confirmó que catorce personas de nacionalidad española permanecían detenidas «arbitrariamente» en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre pasado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo «largo» de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando «todo» lo que Washington «considera necesario».

«Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente», ha asegurado el presidente norteamericano en una extensa entrevista con el diario estadounidense «The New York Times» sobre la intervención militar que desalojó del poder el pasado 3 de enero al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Sobre los siguientes pasos en la transición democrática en Venezuela y los plazos que maneja Washington para unas elecciones en el país, Trump ha evitado fijar un calendario, limitándose a apuntar que «será mucho más largo» que seis meses o un año.

El Senado de Estados Unidos ha aprobado una resolución para impedir nuevas acciones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela. La iniciativa salió adelante por 52 votos a favor y 47 en contra. Tuvo el respaldo de todos los senadores demócratas y de cinco republicanos, que se saltaron la línea oficial de su partido y se oponen a la política del presidente en el país caribeño.

El presidente de la Asamblea Nacional (el Parlamento venezolano), Jorge Rodríguez, afirmó ayer que la venta de petróleo a Estados Unidos, anunciada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), es una transacción entre Gobiernos «independientes».

«Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes», dijo Rodríguez ayer a la prensa de su país.