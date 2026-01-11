La ex primera ministra sueca no descarta que su país envíe soldados a Groenlandia

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La ex primera ministra de Suecia y líder del Partido Socialdemócrata sueco, Magdalena Andersson, afirmó este domingo que su país podría enviar soldados a Groenlandia junto a otros países europeos si Copenhague y Nuuk lo considerasen necesario y lo pidiesen a sus socios.

"Los países nórdicos y la Unión Europea (UE), naturalmente, necesitan dialogar con Dinamarca sobre qué tipo de apoyo desean de sus amigos. Puede tratarse de distintas cosas, como una cooperación más estrecha con la UE, un aumento de la inversión privada en Groenlandia", declaró al medio sueco 'Dagens ETC'.

"También podría tratarse de una mayor presencia militar. No me cierro a ninguna de esas opciones. Por supuesto, debe ser algo que Dinamarca y Groenlandia soliciten", dijo.

Al ser preguntada la política sueca, que dirigió su país entre 2021 y 2022, directamente si podría ser apropiado también enviar soldados suecos a Groenlandia en esta situación, Andersson respondió: "Por supuesto, junto con otros".

"Es, por supuesto, importante que Suecia y todos los países europeos se mantengan firmemente detrás de Groenlandia y Dinamarca. Y que nosotros en Suecia también estemos considerando ahora qué podemos hacer, como desea Dinamarca, para apoyarlos", señaló.

Andersson sostuvo que "no hay motivo para adelantarse a los acontecimientos", pero consideró que las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de su deseo de hacerse con el control de la isla ártica como sea "son muy graves".

Recordó que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha expresado que, "por supuesto, sería fatal si continuamos por el camino del que estamos hablando".

"Naturalmente es importante mantener un diálogo estrecho con Estados Unidos y recordar que Groenlandia forma parte de la OTAN", enfatizó.

Andersson subrayó la necesidad de defender siempre el derecho internacional, porque "es la principal línea de defensa de las naciones pequeñas".