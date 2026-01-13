EE UU e Irán abren contactos sobre una crisis que se ha convertido en baño de sangre

Captura de un video de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. Cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán que se han intensificado, con un saldo de más de 500 víctimas mortales, según HRANA.EFE/HUMAN RIGHTS ACTIVISTS NEWS AGENCY (HRANA)

Publicado por tesUn baño de sangre Teherán Creado: Actualizado:

La posibilidad de que Estados Unidos e Irán hayan iniciado conversaciones sobre la crisis en el país persa cobra enteros. Omán parece ser de nuevo el mediador de esta negociación y de hecho ha activado ya su maquinaria diplomática para formalizar una reunión intentando poner de acuerdo al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que el Gobierno mantiene conversaciones preliminares para organizar este encuentro, pero avisa que el régimen debe detener previamente la represión en las calles. De hecho, ha advertido que si las muertes de manifestantes continúan en aumento, la Casa Blanca posiblemente «tendrá que actuar primero». El mandatario tenía prevista este lunes una reunión con el alto mando militar para explorar todas las opciones contra el régimen de los ayatolás, que finalmente ha sido aplazada a este martes. La república ha vuelto a vivir este lunes una madrugada plagada de incidentes y enfrentamientos. La preocupación crece en la comunidad internacional ante informaciones que citan cifras de fallecimientos muy elevadas. Una ONG basada en EE UU y tradicionalmente fiable consignó ayer entre 500 y 600 muertos como consecuencia de la represión. Este lunes la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán, un grupo de oposición al Gobierno, eleva el número por encima de los 3.000 «mártires», según datos recogidos en hospitales, servicios forenses y entre las familias que han sufrido alguna baja. El grupo exige a la comunidad internacional una campaña para enjuiciar al Líder Supremo, Ali jamenei, por crímenes de lesa humanidad.

Precisamente, el Gobierno ha hecho una llamada a sus adeptos para que salgan a la calle y organicen manifestaciones multitudinarias a favor del régimen, en un aparente intento de ganarle la calle a quienes critican al Ejecutivo y piden la marcha de Jamenei. Las fuerzas de seguridad han emitido además sendos comunicados donde ordenan a los ciudadanos que no salgan de casa para no verse atrapados «en lugares involucrados en violencia», e instan a los padres a informar «a sus hijos sobre las consecuencias de cooperar con mercenarios», ya que serán considerados como autores de un delito de «traición».

Las intenciones de Trump Trump intenta utilizar la incertidumbre sobre una operación de guerra como disuasión para conseguir una respuesta rápida de Teherán. Amenaza a Irán con un ataque cibernético contra todas sus infraestructuras clave, que también afectarían a su aparato de seguridad en medio de las multitudinarias movilizaciones ciudadanas, y con acciones selectivas contra los altos mandos militares y políticos del régimen, una advertencia que no gusta nada a los clérigos ni a los ministros. «Creo que están cansados de ser golpeados por Estados Unidos. Irán quiere negociar», dijo el presidente a los periodistas este domingo, de regreso a Washington en el Air Force One, como recordatorio del bombardeo que EE UU llevó a cabo el año pasado contra el programa nuclear de Irán.

Trump recibió el sábado una llamada de los líderes persas a través de Omán y le pidieron abrirse al diálogo. El líder republicano no ha dado detalles, más allá de confirmar esta petición y su enfado por los centenares de muertos que se ha cobrado la represión.

La nación arábiga y su capital, Mascare, son viejas conocidas de EE UU e Irán. Ejerció de mediadora en cinco ocasiones durante el año pasado entre ambos países en conversaciones indirectas relacionadas con el programa nuclear iraní. El último contacto se produjo en noviembre. Versó sobre las posibilidades de reactivar el plan de enriquecimiento de uranio, que resultó diezmado anteriormente por la fuerza aérea estadounidense en la guerra de los doce días israelí.

EE UU ha intentado contar con Emiratos Árabes como intermediario, pero el gobierno de los ayatolás lo considera demasiado proestadounidense y, en cambio, confía en Omán por su discreción y neutralidad. La primera vez que la diplomacia del pequeño país árabe ejerció de mediador entre ambos fue en 1979, durante la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. También el Gobierno de Mascare tuvo un importante papel en la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

«El ejército está analizando (la crisis), y estamos considerando algunas opciones muy fuertes», ha reconocido Trump, quien ha advertido contra cualquier posible represalia iraní. «Si hicieran eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes».

«No buscamos la guerra, pero estamos preparados para ella, incluso más preparados que en la guerra anterior», ha replicado por su parte este lunes el jefe de la diplomacia de Irán, Abbas Araghchi,. Ante un grupo de embajadores extranjeros reunidos en Teherán, ha añadido que «también estamos dispuestos a negociar, pero negociaciones que sean justas".

Cientos de muertos

Las protestas iniciadas en Irán el 28 de diciembre de 2025 ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

A diferencia de entonces, estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica, aunque han derivado en un movimiento político contra la República Islámica. En las protestas se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979 durante la Revolución Islámica, o se ha pedido la «muerte del dictador».

Según datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, hasta ahora hay más de 500 muertos, incluidos niños, y más de 10.000 detenidos, una cifra que Iran Human Rights (IHRNGO), eleva a 648 fallecidos hasta ahora. En 2022 hubo al menos 476 muertos, según la misma ONG con sede en Noruega.

Impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial, la moneda nacional, y la elevada inflación, miles de iraníes se han sumado a esta nueva oleada de protestas que se ha extendido por más de un centenar de ciudades.

Irán tiene una inflación anual superior al 42 % y durante 2025 la moneda iraní perdió un 69 % de su valor frente al dólar, en un contexto en el que la economía iraní ha sido golpeada por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear.

El líder supremo, Ali Jameneí, ha dicho que su país actuará contra «quienes cometen actos de vandalismo» y no tolerará a quienes actúen como «mercenarios para extranjeros», calificando a muchos de ellos de «alborotadores» y acusándoles de «complacer” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hace diez días, Trump amenazó con acudir al rescate de los manifestantes si las autoridades iraníes disparaban contra ellos, y este lunes, el presidente estadounidense ha asegurado que los líderes iraníes le han llamado para negociar tras sus amenazas por posibles acciones militares por la violencia en las protestas. Al igual que EE UU, Israel ha mostrado su apoyo a los manifestantes, país que en junio de 2025 bombardeó instalaciones vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán, la conocida como ‘guerra de los 12 días’. La represión de las manifestaciones está siendo severa y las autoridades han restringido el acceso a internet en todo el país.